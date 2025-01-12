Київська область відбила нічну атаку дронів: подробиці операції

Київська область знову зазнала атаки ворожих безпілотників. Атака тривала понад вісім годин і була успішно відбита силами протиповітряної оборони. Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

Ворожі цілі були знешкоджені, і постраждалих серед мешканців регіону немає. Вдалося уникнути пошкоджень як критичної, так і житлової інфраструктури. Уламки збитих безпілотників впали на відкритих територіях далеко від населених пунктів.

На місцях працюють оперативні служби, продовжуючи обстеження наслідків атаки.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Київській області працює ППО по терористичним БпЛА. Крім того, двічі за ніч повідомлялося про повітряну тривогу в столиці.

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