Київська область відбила нічну атаку дронів: подробиці операції
Київ • УНН
Протиповітряна оборона Київської області успішно відбила атаку ворожих безпілотників, що тривала понад 8 годин. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає, уламки впали на відкритих територіях.
Київська область знову зазнала атаки ворожих безпілотників. Атака тривала понад вісім годин і була успішно відбита силами протиповітряної оборони. Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
Ворожі цілі були знешкоджені, і постраждалих серед мешканців регіону немає. Вдалося уникнути пошкоджень як критичної, так і житлової інфраструктури. Уламки збитих безпілотників впали на відкритих територіях далеко від населених пунктів.
На місцях працюють оперативні служби, продовжуючи обстеження наслідків атаки.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в Київській області працює ППО по терористичним БпЛА. Крім того, двічі за ніч повідомлялося про повітряну тривогу в столиці.
На Київщині працює ППО: жителів закликають залишатися в укриттях12.01.25, 00:23 • 33700 переглядiв