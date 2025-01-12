На Київщині працює ППО: жителів закликають залишатися в укриттях
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано загрозу ворожої балістики та працює протиповітряна оборона. Населення просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває! В області працює ППО.
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили інформували щодо зафіксованої загрози ворожої балістики.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет12.01.25, 00:11 • 69599 переглядiв