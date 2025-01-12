На Київщині працює ППО: жителів закликають залишатися в укриттях

На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває! В області працює ППО.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги - з повідомлення.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо зафіксованої загрози ворожої балістики.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет