У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

У столиці знову оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомленні.

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Повітряні Сили поінформували щодо загрози застосування балістичного озброєння з північного-сходу.

У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців закликають діяти негайно