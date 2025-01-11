У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців закликають діяти негайно
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прямувати до укриттів цивільного захисту.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Додамо
Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлення ворожих загроз в області.