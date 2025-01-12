В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытия. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
В столице снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей призывают действовать немедленно11.01.25, 22:12 • 15188 просмотров