В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

В столице снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты - говорится в сообщении.

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Воздушные Силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей призывают действовать немедленно