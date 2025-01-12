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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевская область отразила ночную атаку дронов: подробности операции

Киевская область отразила ночную атаку дронов: подробности операции

Киев  •  УНН

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Противовоздушная оборона Киевской области успешно отразила атаку вражеских беспилотников, которая длилась более 8 часов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, обломки упали на открытых территориях.

Киевская область снова подверглась атаке вражеских беспилотников. Атака продолжалась более восьми часов и была успешно отражена силами противовоздушной обороны.  Об этом сообщает в.и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, передает УНН.

Детали  

Вражеские цели были обезврежены, и пострадавших среди жителей региона нет. Удалось избежать повреждений как критической, так и жилой инфраструктуры. Обломки сбитых беспилотников упали на открытых территориях вдали от населенных пунктов. 

На местах работают оперативные службы, продолжая обследование последствий атаки.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Киевской области работает ПВО по террористическим БпЛА. Кроме того, дважды за ночь сообщалось о воздушной тревоге в столице.

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях12.01.25, 00:23 • 20041 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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