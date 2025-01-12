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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО Украины за неделю уничтожила 400 воздушных целей: сколько "шахедов" сбито

ПВО Украины за неделю уничтожила 400 воздушных целей: сколько "шахедов" сбито

Киев  •  УНН

 • 9512 просмотра

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В течение 6-12 января украинские силы ПВО сбили 400 вражеских целей, включая 299 дронов «Shahed». Авиация ВСУ совершила 40 вылетов и уничтожила 43 воздушные цели противника.

Воздушные Силы Украины за неделю сбили 400 вражеских ракет и беспилотников, а украинские пилоты нанесли десятки авиаударов по противнику. Об этом в воскресенье сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в течение недели (с 06.01.25 по 12.01.25) противовоздушной обороной сбито 400 средств воздушного нападения противника:

- 4 ракеты разных типов;

- 299 ударных БпЛА типа "Shahed";

- 67 разведывательных БпЛА;

- 30 БпЛА других типов.

 Также сообщается, что за неделю тактическая авиация совершила 40 вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.

 Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, нанесли десятки авиаударов по противнику бомбами и ракетами различных типов.

"Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - рассказали в ПС СЗУ.

 За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 95 поражений FPV-дронами, 50 успешных сбросов с БпЛА. Ликвидировано 75 человек живой силы противника, 2 боевые машины пехоты, 4 единицы автомобильной техники, выполнено 24 огневые задачи.

Силы обороны сбили 60 российских дронов, еще 34 - локально потеряны12.01.25, 09:37 • 30877 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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