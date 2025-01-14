ООН обнародовала статистику жертв войны в Украине за декабрь
Киев • УНН
В декабре в Украине погибло 105 гражданских лиц и 514 получили ранения, что является наименьшим показателем с начала вторжения. Большинство жертв зафиксировано вблизи линии фронта в Херсонской и Донецкой областях.
В декабре 2024 года в Украине из-за боевых действий погибло по меньшей мере 105 гражданских лиц и 514 получили ранения. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в декабре миссия ООН задокументировала наименьшее количество погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения.
Жертвы среди гражданских лиц от ракет и боеприпасов были зафиксированы в 8 областях Украины.
Большинство жертв (78 процентов) произошло вблизи линии фронта, при этом наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в Херсонской и Донецкой областях. Почти половина жертв, произошедших вблизи линии фронта, была вызвана атаками с использованием беспилотников ближнего радиуса действия.
Двадцать процентов жертв стали следствием применения российскими вооруженными силами дальнобойного оружия (ракет и барражирующих боеприпасов).
Отмечается, что вооруженные силы РФ осуществили две крупномасштабные скоординированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив не менее 13 объектов по производству и распределению электроэнергии и тепла в девяти областях. Атаки привели к аварийным отключениям электроэнергии во многих областях и возобновлению ежедневных плановых отключений по всей стране.
«Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 12 456 гражданских. Еще 28 382 - получили разного рода ранения», - говорится в отчете.
Напомним
В ноябре прошлого года в Украине погибло по меньшей мере 165 гражданских лиц и 887 получили ранения. Восемь детей погибли и 57 получили ранения.
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