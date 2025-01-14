ООН обнародовала статистику жертв войны в Украине за декабрь

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 119878 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 117045 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 123290 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 225799 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 284402 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 224742 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 282887 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 150114 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128903 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116508 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дрон оккупантов атаковал жилой дом в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

Дрон оккупантов атаковал жилой дом в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

14 января, 01:43 • 75302 просмотра
КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

14 января, 02:32 • 38875 просмотра
Новая атака беспилотников на российский энгельс: что известно об инциденте

Новая атака беспилотников на российский энгельс: что известно об инциденте

14 января, 02:53 • 46715 просмотра
Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

14 января, 03:09 • 82726 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 66259 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 108189 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 111238 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 111519 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 119885 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 116860 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 66259 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 97610 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 106305 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 103926 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 105484 просмотра
Актуальное
ООН обнародовала статистику жертв войны в Украине за декабрь

ООН обнародовала статистику жертв войны в Украине за декабрь

Киев  •  УНН

 • 6624 просмотра

Read in English

В декабре в Украине погибло 105 гражданских лиц и 514 получили ранения, что является наименьшим показателем с начала вторжения. Большинство жертв зафиксировано вблизи линии фронта в Херсонской и Донецкой областях.

В декабре 2024 года в Украине из-за боевых действий погибло по меньшей мере 105 гражданских лиц и 514 получили ранения. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в декабре миссия ООН задокументировала наименьшее количество погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения.

Жертвы среди гражданских лиц от ракет и боеприпасов были зафиксированы в 8 областях Украины.

Большинство жертв (78 процентов) произошло вблизи линии фронта, при этом наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в Херсонской и Донецкой областях. Почти половина жертв, произошедших вблизи линии фронта, была вызвана атаками с использованием беспилотников ближнего радиуса действия.

 Двадцать процентов жертв стали следствием применения российскими вооруженными силами дальнобойного оружия (ракет и барражирующих боеприпасов).

Отмечается, что вооруженные силы РФ осуществили две крупномасштабные скоординированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив не менее 13 объектов по производству и распределению электроэнергии и тепла в девяти областях. Атаки привели к аварийным отключениям электроэнергии во многих областях и возобновлению ежедневных плановых отключений по всей стране.

«Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 12 456 гражданских. Еще 28 382 - получили разного рода ранения», - говорится в отчете.

Напомним 

В ноябре прошлого года в Украине погибло по меньшей мере 165 гражданских лиц и 887 получили ранения. Восемь детей погибли и 57 получили ранения.

ПВО Украины за неделю уничтожила 400 воздушных целей: сколько "шахедов" сбито12.01.25, 19:57 • 25826 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
ukrainaУкраина
donetskДонецк
khersonХерсон

Обратиться по вопросам размещения рекламы