Количество украинцев, которые выехали и не вернулись домой в прошлом году выросло более чем в 3 раза - Опендатабот

30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины. Лишь 2% из тех, кто выехал, не вернулись обратно - около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.

Об этом сообщает сервис Опендатабот со ссылкой на Госпогранслужбу, передает УНН.

Детали

2% украинцев, выезжавших в прошлом году, не вернулись в Украину - 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году - тогда разница между выехавшими и теми, кто вернулся, составила лишь 134 тыс. В 2024 году больше всего людей потерялось в июне - 194 тыс.

Отмечается, что только три месяца в 2024 году имели положительную динамику, когда граждан, которые вернулись в страну было больше чем тех, кто уехал. В частности, в апреле вернулось более 58 тыс. граждан, в июле - более 23 тыс., а в августе - более 89 тыс.

Всего около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны. Это почти столько же, как за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению - то есть с 2011 по 2021 год (3.3 млн)