Количество украинцев, которые выехали и не вернулись домой в прошлом году выросло более чем в 3 раза - Опендатабот
Киев • УНН
По данным Госпогранслужбы, 443 тысячи украинцев, которые выехали за границу в 2024 году, не вернулись обратно. Это втрое больше по сравнению с 2023 годом, когда не вернулось 134 тысячи граждан.
30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины. Лишь 2% из тех, кто выехал, не вернулись обратно - около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.
Об этом сообщает сервис Опендатабот со ссылкой на Госпогранслужбу, передает УНН.
Детали
2% украинцев, выезжавших в прошлом году, не вернулись в Украину - 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году - тогда разница между выехавшими и теми, кто вернулся, составила лишь 134 тыс. В 2024 году больше всего людей потерялось в июне - 194 тыс.
Отмечается, что только три месяца в 2024 году имели положительную динамику, когда граждан, которые вернулись в страну было больше чем тех, кто уехал. В частности, в апреле вернулось более 58 тыс. граждан, в июле - более 23 тыс., а в августе - более 89 тыс.
Всего около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны. Это почти столько же, как за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению - то есть с 2011 по 2021 год (3.3 млн)
Отмечается, что данные Госпогранслужбы отражают только информацию о гражданах, которые выезжали на официальный пунктах пропуска. Достоверных данных относительно украинцев, которые покинули ВОТ или выехали нелегально, пока нет.
Напомним,
В декабре в Украине погибло 105 гражданских лиц и 514 получили ранения, что является наименьшим показателем с начала вторжения. Большинство жертв зафиксировано вблизи линии фронта в Херсонской и Донецкой областях.