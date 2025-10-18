Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на 19 октября
Киев • УНН
19 октября в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, и порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем составит от 4 до 13 градусов тепла.
Украину в воскресенье, 19 октября, накроют дожди, местами ночью - с мокрым снегом, температура ночью кое-где будет опускаться до 2 градусов тепла, днем максимально - 13 градусов выше нуля, местами ожидаются порывы ветра, сообщили в субботу в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 19 октября - облачно.
"Дожди (на западе страны и Житомирщине ночью местами с мокрым снегом), ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°.
В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0°, днем 1-4° тепла.
Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 18 октября18.10.25, 07:12 • 3202 просмотра