Україну накриють дощі, місцями з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на 19 жовтня
Київ • УНН
19 жовтня в Україні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, та пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 4 до 13 градусів тепла.
Україну у неділю, 19 жовтня, накриють дощі, місцями вночі - з мокрим снігом, температура вночі подекуди опускатиметься до 2 градусів тепла, удень максимально - 13 градусів вище нуля, місцями очікуються пориви вітру, повідомили у суботу в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, 19 жовтня - хмарно.
"Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів", - ідеться у повідомленні.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.
У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.
