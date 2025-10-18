Україну накриють дощі, місцями з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на 19 жовтня

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:58 • 4898 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 10192 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 11741 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 31386 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 56070 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 42580 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 45795 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35694 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25114 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22447 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.2м/с
68%
750мм
Популярнi новини
Стармер запропонував розробити мирну угоду для України за зразком плану Трампа для Сектору Газа18 жовтня, 02:50 • 7148 перегляди
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів про зниження мит18 жовтня, 03:57 • 14148 перегляди
Розкрито ймовірний маршрут літака путіна до Будапешта на зустріч із ТрампомPhoto18 жовтня, 05:37 • 6568 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 14693 перегляди
ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США 07:59 • 9746 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 80448 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 104400 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 130631 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 95923 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 120693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Фінляндія
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 14939 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 31297 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 38703 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 67007 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 114243 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Україну накриють дощі, місцями з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на 19 жовтня

Київ • УНН

 • 882 перегляди

19 жовтня в Україні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, та пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 4 до 13 градусів тепла.

Україну накриють дощі, місцями з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на 19 жовтня

Україну у неділю, 19 жовтня, накриють дощі, місцями вночі - з мокрим снігом, температура вночі подекуди опускатиметься до 2 градусів тепла, удень максимально - 13 градусів вище нуля, місцями очікуються пориви вітру, повідомили у суботу в Укргідрометцентрі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, 19 жовтня - хмарно.

"Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів", - ідеться у повідомленні.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня18.10.25, 07:12 • 3234 перегляди

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Миколаївська область
Житомирська область
Черкаська область
Одеська область
Карпати
Україна