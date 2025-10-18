Хмарно з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Київ • УНН
У суботу, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощі, крім південного сходу. Температура повітря становитиме 8-16° тепла, на Прикарпатті можливі пориви вітру 15-20 м/с.
У суботу, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За даними синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються дощі.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°, у центральних, південних та східних областях 11-16°.
У суботу, 18 жовтня, у Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по Київській області вдень +8-13°, у столиці +11-13°.
