00:34 • 15222 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
23:31 • 34113 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 28165 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 33228 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 27327 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 21458 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 20216 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 17509 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 19732 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 21171 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Київ • УНН

 • 526 перегляди

У суботу, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощі, крім південного сходу. Температура повітря становитиме 8-16° тепла, на Прикарпатті можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

У суботу, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За даними синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються дощі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, у центральних, південних та східних областях 11-16°.

У суботу, 18 жовтня, у Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вдень +8-13°, у столиці +11-13°.

Всесвітній день менопаузи та боротьби з торгівлею людьми в ЄС: що ще відзначають сьогодні18.10.25, 05:21 • 1050 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ