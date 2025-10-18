Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 18 октября
Киев • УНН
В субботу, 18 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и дожди, кроме юго-востока. Температура воздуха составит 8-16° тепла, на Прикарпатье возможны порывы ветра 15-20 м/с.
В субботу, 18 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях будет дождливо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По данным синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются дожди.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13°, в центральных, южных и восточных областях 11-16°.
В субботу, 18 октября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по Киевской области днем +8-13°, в столице +11-13°.
