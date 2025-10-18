Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 18 октября

$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 14875 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 33258 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 27702 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 32798 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 26961 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 21354 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 20127 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17462 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19695 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 21124 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
90%
752мм
Популярные новости
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа17 октября, 19:07 • 41529 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17 октября, 19:22 • 20432 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 23123 просмотра
Двое пророссийских пропагандистов разоблачены на Ровенской АЭС17 октября, 21:17 • 13017 просмотра
Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN01:32 • 18978 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 69619 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 94326 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 121547 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 87517 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 111929 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Александр Стабб
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 23235 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 33169 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 61927 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 109403 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 85280 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс
Truth Social
Северный поток

Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 18 октября

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В субботу, 18 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и дожди, кроме юго-востока. Температура воздуха составит 8-16° тепла, на Прикарпатье возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 18 октября

В субботу, 18 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях будет дождливо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По данным синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13°, в центральных, южных и восточных областях 11-16°.

В субботу, 18 октября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области днем +8-13°, в столице +11-13°.

Всемирный день менопаузы и борьбы с торговлей людьми в ЕС: что еще отмечают сегодня18.10.25, 05:21 • 834 просмотра

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев