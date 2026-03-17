Украинских инженеров задержали за помощь в восстановлении НПЗ рф
Киев • УНН
Троих сотрудников проектной компании задержали за разработку документации для модернизации НПЗ рф. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Украинских инженеров задержали и сообщили им о подозрении за помощь в восстановлении нефтезаводов рф, в деле речь идет в том числе об объектах, связанных с российским "газпромом", сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора разоблачены трое сотрудников украинской проектной компании - руководитель отдела и два инженера, которые после начала полномасштабной агрессии рф сотрудничали со структурами топливно-энергетического комплекса агрессора
Детали
По данным следствия, "они продолжили работу с аффилированной инжиниринговой компанией рф и выполняли проектно-технические работы по реконструкции и модернизации нефтегазовой инфраструктуры, в частности объектов, связанных с группой "Газпром"". "За вознаграждение разрабатывали техническую документацию для восстановления оборудования на российских нефтеперерабатывающих заводах, в том числе поврежденных", - говорится в сообщении.
"Коммуникацию с представителями государства-агрессора поддерживали через закрытые мессенджеры и электронную почту, используя специализированное инженерное программное обеспечение", - указали в прокуратуре.
Правоохранители задокументировали их деятельность и 25 февраля 2026 года задержали по местам жительства. Во время обысков изъята техника с проектной документацией и перепиской с российскими заказчиками.
При процессуальном руководстве прокуроров им сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)
Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей.
