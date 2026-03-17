Українських інженерів затримали за допомогу з відновленням НПЗ рф

Українських інженерів затримали і повідомили їм про підозру за допомогу у відновленні нафтозаводів рф, у справі ідеться у тому числі про об’єкти, пов’язані із російським "газпромом", повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора викрито трьох працівників української проєктної компанії - керівника відділу та двох інженерів, які після початку повномасштабної агресії рф співпрацювали з структурами паливно-енергетичного комплексу агресора

За даними слідства, "вони продовжили роботу з афілійованою інжиніринговою компанією рф і виконували проєктно-технічні роботи з реконструкції та модернізації нафтогазової інфраструктури, зокрема об’єктів, пов’язаних із групою "Газпром"". "За винагороду розробляли технічну документацію для відновлення обладнання на російських нафтопереробних заводах, у тому числі пошкоджених", - ідеться у повідомленні.

"Комунікацію з представниками держави-агресора підтримували через закриті месенджери та електронну пошту, використовуючи спеціалізоване інженерне програмне забезпечення", - вказали у прокуратурі.

Правоохоронці задокументували їхню діяльність і 25 лютого 2026 року затримали за місцями проживання. Під час обшуків вилучено техніку з проєктною документацією та листуванням із російськими замовниками.

За процесуального керівництва прокурорів їм повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України)