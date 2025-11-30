Украинские военные отвергают мирный план Трампа, считая его капитуляцией - NBC News

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 4426 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 10733 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 14803 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 24818 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 35109 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 28771 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26081 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23178 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17763 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16916 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.5м/с
85%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW30 ноября, 05:15 • 10552 просмотра
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктовPhoto08:42 • 4070 просмотра
The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне09:03 • 5146 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 10203 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo10:31 • 6940 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 28168 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 75899 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 59894 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 68021 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 66460 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 28168 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 39948 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 57157 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 76617 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 108169 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Украинские военные отвергают мирный план Трампа, считая его капитуляцией - NBC News

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украинские солдаты на востоке и юге страны высказались против мирного плана, поддержанного Дональдом Трампом, назвав его фактической капитуляцией. Они не соглашаются на уступки по территориям, которые Украина контролирует.

Украинские военные отвергают мирный план Трампа, считая его капитуляцией - NBC News

Украинские солдаты, держащие оборону на востоке и юге страны, резко высказались против первоначального мирного плана, поддержанного Дональдом Трампом. Они считают его фактической капитуляцией и неприемлемым компромиссом по территориям, которые Украина до сих пор контролирует. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Старший сержант Владимир Ржавский, служащий вблизи Покровска, назвал американский план "настоящей капитуляцией". По первоначальному предложению Украина должна была бы покинуть Донбасс и признать контроль россии над Донецком и Луганском.

Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь не о чем говорить

- сказал Ржавский.

Он подчеркнул, что не понимает, почему армия должна оставить позиции, которые до сих пор удерживает:

"Если это будет сделано без объяснений, это не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать".

Лейтенант спецназа Александр также отверг ключевые пункты предложения, в частности сокращение армии до 600 тысяч человек и любые уступки россии:

"Никто не пойдет на уступки по территориям, потому что это наша земля, и мы здесь стоим".

Военный аналитик Николай Белесков отметил, что оборона Украины под давлением, но линии фронта не рушатся. Он поставил под сомнение необходимость спешки с соглашением, предупредив, что односторонние уступки создадут новые угрозы:

"Гораздо хуже, когда мы идем на односторонние уступки и выводим войска из Донецкой области, но россия сохраняет потенциал и теперь может угрожать соседним регионам".

Он также добавил, что среди украинцев существует твердый консенсус относительно неприемлемости передачи территорий, которые Украина удерживает.

Младший лейтенант Олег Зонтов назвал сам факт появления любого мирного плана "хорошей новостью", но предостерег, что отказ от территорий, контролируемых Украиной, таких как Донецк, будет "очень противоречивым решением", которое вызовет возмущение и негатив среди военных.

Напомним

Мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, основан на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре. Этот документ содержал условия Москвы для прекращения войны, включая уступки, которые Украина ранее отклонила.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Выборы в США
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Украина
Луганск
Донецк