Украинские солдаты, держащие оборону на востоке и юге страны, резко высказались против первоначального мирного плана, поддержанного Дональдом Трампом. Они считают его фактической капитуляцией и неприемлемым компромиссом по территориям, которые Украина до сих пор контролирует. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Старший сержант Владимир Ржавский, служащий вблизи Покровска, назвал американский план "настоящей капитуляцией". По первоначальному предложению Украина должна была бы покинуть Донбасс и признать контроль россии над Донецком и Луганском.

Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь не о чем говорить - сказал Ржавский.

Он подчеркнул, что не понимает, почему армия должна оставить позиции, которые до сих пор удерживает:

"Если это будет сделано без объяснений, это не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать".

Лейтенант спецназа Александр также отверг ключевые пункты предложения, в частности сокращение армии до 600 тысяч человек и любые уступки россии:

"Никто не пойдет на уступки по территориям, потому что это наша земля, и мы здесь стоим".

Военный аналитик Николай Белесков отметил, что оборона Украины под давлением, но линии фронта не рушатся. Он поставил под сомнение необходимость спешки с соглашением, предупредив, что односторонние уступки создадут новые угрозы:

"Гораздо хуже, когда мы идем на односторонние уступки и выводим войска из Донецкой области, но россия сохраняет потенциал и теперь может угрожать соседним регионам".

Он также добавил, что среди украинцев существует твердый консенсус относительно неприемлемости передачи территорий, которые Украина удерживает.

Младший лейтенант Олег Зонтов назвал сам факт появления любого мирного плана "хорошей новостью", но предостерег, что отказ от территорий, контролируемых Украиной, таких как Донецк, будет "очень противоречивым решением", которое вызовет возмущение и негатив среди военных.

Напомним

Мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, основан на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре. Этот документ содержал условия Москвы для прекращения войны, включая уступки, которые Украина ранее отклонила.