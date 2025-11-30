Українські військові відкидають мирний план Трампа, вважаючи його капітуляцією - NBC News

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 4456 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 10749 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 14816 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 24825 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 35114 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 28776 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26081 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23179 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17765 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16918 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.5м/с
85%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 10552 перегляди
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto08:42 • 4070 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни09:03 • 5146 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 10203 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo10:31 • 6940 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 28173 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 75909 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 59900 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 68026 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 66469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 28173 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39952 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 57159 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76618 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 108170 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Українські військові відкидають мирний план Трампа, вважаючи його капітуляцією - NBC News

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Українські солдати на сході та півдні країни висловилися проти мирного плану, підтриманого Дональдом Трампом, назвавши його фактичною капітуляцією. Вони не погоджуються на поступки щодо територій, які Україна контролює.

Українські військові відкидають мирний план Трампа, вважаючи його капітуляцією - NBC News

Українські солдати, які тримають оборону на сході та півдні країни, різко висловилися проти початкового мирного плану, підтриманого Дональдом Трампом. Вони вважають його фактичною капітуляцією та неприйнятним компромісом щодо територій, які Україна досі контролює. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Старший сержант Володимир Ржавський, який служить поблизу Покровська, назвав американський план "справжньою капітуляцією". За початковою пропозицією Україна мала б залишити Донбас і визнати контроль росії над Донецьком та Луганськом.

Це не план. Це справжня капітуляція. Тут нема про що обговорювати

- сказав Ржавський.

Він наголосив, що не розуміє, чому армія повинна залишити позиції, які досі утримує:

"Якщо це буде зроблено без пояснень, це не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати".

Лейтенант спецназу Олександр також відкинув ключові пункти пропозиції, зокрема скорочення армії до 600 тисяч осіб та будь-які поступки росії:

"Ніхто не піде на поступки щодо територій, бо це наша земля, і ми тут стоїмо".

Військовий аналітик Микола Бєлєсков зазначив, що оборона України під тиском, але лінії фронту не руйнуються. Він поставив під сумнів необхідність поспіху з угодою, попередивши, що односторонні поступки створять нові загрози:

"Набагато гірше, коли ми йдемо на односторонні поступки та виводимо війська з Донецької області, але росія зберігає потенціал і тепер може загрожувати сусіднім регіонам".

Він також додав, що серед українців існує твердий консенсус щодо неприйнятності передачі територій, які Україна утримує.

Молодший лейтенант Олег Зонтов назвав сам факт появи будь-якого мирного плану "гарною новиною", але застеріг, що відмова від територій, контрольованих Україною, таких як Донецьк, буде "дуже суперечливим рішенням", яке викличе обурення та негатив серед військових.

Нагадаємо

Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Вибори в США
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Україна
Луганськ
Донецьк