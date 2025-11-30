Українські військові відкидають мирний план Трампа, вважаючи його капітуляцією - NBC News

Українські солдати, які тримають оборону на сході та півдні країни, різко висловилися проти початкового мирного плану, підтриманого Дональдом Трампом. Вони вважають його фактичною капітуляцією та неприйнятним компромісом щодо територій, які Україна досі контролює. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Старший сержант Володимир Ржавський, який служить поблизу Покровська, назвав американський план "справжньою капітуляцією". За початковою пропозицією Україна мала б залишити Донбас і визнати контроль росії над Донецьком та Луганськом.

Це не план. Це справжня капітуляція. Тут нема про що обговорювати - сказав Ржавський.

Він наголосив, що не розуміє, чому армія повинна залишити позиції, які досі утримує:

"Якщо це буде зроблено без пояснень, це не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати".

Лейтенант спецназу Олександр також відкинув ключові пункти пропозиції, зокрема скорочення армії до 600 тисяч осіб та будь-які поступки росії:

"Ніхто не піде на поступки щодо територій, бо це наша земля, і ми тут стоїмо".

Військовий аналітик Микола Бєлєсков зазначив, що оборона України під тиском, але лінії фронту не руйнуються. Він поставив під сумнів необхідність поспіху з угодою, попередивши, що односторонні поступки створять нові загрози:

"Набагато гірше, коли ми йдемо на односторонні поступки та виводимо війська з Донецької області, але росія зберігає потенціал і тепер може загрожувати сусіднім регіонам".

Він також додав, що серед українців існує твердий консенсус щодо неприйнятності передачі територій, які Україна утримує.

Молодший лейтенант Олег Зонтов назвав сам факт появи будь-якого мирного плану "гарною новиною", але застеріг, що відмова від територій, контрольованих Україною, таких як Донецьк, буде "дуже суперечливим рішенням", яке викличе обурення та негатив серед військових.

Нагадаємо

Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.