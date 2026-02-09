Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях противника в полномасштабной войне по состоянию на утро 9 февраля 2026 года. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов, а также уничтожили значительное количество техники, в частности артиллерийские системы и беспилотники оперативно-тактического уровня. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общие потери личного состава российской армии с начала вторжения уже составляют около 1 247 580 человек. Помимо значительных потерь в живой силе, оккупанты продолжают терять логистический и огневой потенциал.

В частности, за сутки украинские силы поразили 12 артиллерийских систем и 3 танка. Особую активность продемонстрировали подразделения противовоздушной обороны и РЭБ, которые "приземлили" 413 вражеских беспилотников, остающихся одной из главных угроз на линии фронта.

В сегменте бронированной техники и обеспечения статистика также возросла. Оккупанты потеряли 3 боевые бронированные машины и 113 единиц автомобильной техники вместе с автоцистернами. Показатели потерь авиации, кораблей и специальной техники за минувшие сутки остались без изменений, однако общее количество уничтоженных артиллерийских систем уже превысило отметку в 37 тысяч единиц.

