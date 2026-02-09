Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки

$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 февраля, 19:59 • 10556 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 23479 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 27171 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 27451 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 28214 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 23332 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15846 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12721 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24879 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39215 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.3м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дневники зимней Олимпиады: какие результаты показали украинцы 8 февраляPhoto8 февраля, 19:27 • 4506 просмотра
лавров высказался о возможности нападения рф на Европу8 февраля, 19:43 • 3946 просмотра
Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахедVideo8 февраля, 20:13 • 6414 просмотра
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления8 февраля, 22:41 • 6042 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА23:42 • 3576 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 33177 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 54619 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 72843 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 66639 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 66742 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 26882 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 40864 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 42280 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 50769 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 53357 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные потерь врага по состоянию на 9 февраля 2026 года. За сутки ликвидировано 1250 оккупантов и значительное количество техники.

Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях противника в полномасштабной войне по состоянию на утро 9 февраля 2026 года. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов, а также уничтожили значительное количество техники, в частности артиллерийские системы и беспилотники оперативно-тактического уровня. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общие потери личного состава российской армии с начала вторжения уже составляют около 1 247 580 человек. Помимо значительных потерь в живой силе, оккупанты продолжают терять логистический и огневой потенциал.

Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении08.02.26, 21:59 • 10557 просмотров

В частности, за сутки украинские силы поразили 12 артиллерийских систем и 3 танка. Особую активность продемонстрировали подразделения противовоздушной обороны и РЭБ, которые "приземлили" 413 вражеских беспилотников, остающихся одной из главных угроз на линии фронта.

В сегменте бронированной техники и обеспечения статистика также возросла. Оккупанты потеряли 3 боевые бронированные машины и 113 единиц автомобильной техники вместе с автоцистернами. Показатели потерь авиации, кораблей и специальной техники за минувшие сутки остались без изменений, однако общее количество уничтоженных артиллерийских систем уже превысило отметку в 37 тысяч единиц.

Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед08.02.26, 22:13 • 6550 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Вооруженные силы Украины