Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої доби

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат ворога у повномасштабній війні станом на ранок 9 лютого 2026 року. Протягом останньої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів, а також знищили значну кількість техніки, зокрема артилерійські системи та безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це пише УНН.

Деталі

Загальні втрати особового складу російської армії з початку вторгнення вже становлять близько 1 247 580 осіб. Окрім значних втрат у живій силі, окупанти продовжують втрачати логістичний та вогневий потенціал.

Зокрема, за добу українські сили вразили 12 артилерійських систем та 3 танки. Особливу активність продемонстрували підрозділи протиповітряної оборони та РЕБ, які "приземлили" 413 ворожих безпілотників, що залишаються однією з головних загроз на лінії фронту.

У сегменті броньованої техніки та забезпечення статистика також зросла. Окупанти втратили 3 бойові броньовані машини та 113 одиниць автомобільної техніки разом із автоцистернами. Показники втрат авіації, кораблів та спеціальної техніки за минулу добу залишилися без змін, проте загальна кількість знищених артилерійських систем уже перевищила позначку у 37 тисяч одиниць.

