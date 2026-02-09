Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої доби

$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 10525 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 23381 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 27056 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 27338 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 28115 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23268 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15816 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12711 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24875 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39201 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Щоденники зимової Олімпіади: які результати показали українці 8 лютогоPhoto8 лютого, 19:27 • 4506 перегляди
лавров висловився про можливість нападу рф на Європу8 лютого, 19:43 • 3946 перегляди
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахедVideo8 лютого, 20:13 • 6414 перегляди
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 5354 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 6042 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 33085 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 54522 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 72754 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 66553 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 66658 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Іран
Франція
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 26839 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 40826 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 42241 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 50732 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'яPhoto5 лютого, 11:46 • 53320 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої доби

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані втрат ворога станом на 9 лютого 2026 року. За добу ліквідовано 1250 окупантів та значну кількість техніки.

Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої доби

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат ворога у повномасштабній війні станом на ранок 9 лютого 2026 року. Протягом останньої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів, а також знищили значну кількість техніки, зокрема артилерійські системи та безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це пише УНН.

Деталі

Загальні втрати особового складу російської армії з початку вторгнення вже становлять близько 1 247 580 осіб. Окрім значних втрат у живій силі, окупанти продовжують втрачати логістичний та вогневий потенціал.

Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку08.02.26, 21:59 • 10527 переглядiв

Зокрема, за добу українські сили вразили 12 артилерійських систем та 3 танки. Особливу активність продемонстрували підрозділи протиповітряної оборони та РЕБ, які "приземлили" 413 ворожих безпілотників, що залишаються однією з головних загроз на лінії фронту.

У сегменті броньованої техніки та забезпечення статистика також зросла. Окупанти втратили 3 бойові броньовані машини та 113 одиниць автомобільної техніки разом із автоцистернами. Показники втрат авіації, кораблів та спеціальної техніки за минулу добу залишилися без змін, проте загальна кількість знищених артилерійських систем уже перевищила позначку у 37 тисяч одиниць.

Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахед08.02.26, 22:13 • 6444 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України