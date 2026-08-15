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Украинские спасатели вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами

Киев • УНН

 • 782 просмотра

70 спасателей ГСЧС и 15 единиц техники вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами. Это была первая миссия Украины в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Украинские спасатели вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами

Спасатели ГСЧС Украины вернулись в Украину после почти двухнедельной миссии во Франции, где помогали местным службам сдерживать масштабные лесные пожары. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

В состав украинского сводного подразделения вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники. Это была первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству — члену ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации лесного пожара во Франции05.08.26, 20:25 • 6450 просмотров

Украинские специалисты совершили десятки выездов, обследовали сотни гектаров территории и вместе с французскими, словацкими и другими международными коллегами боролись с очагами возгорания. С помощью БПЛА спасатели обнаруживали новые возгорания и контролировали участки, где огонь продолжал тлеть под землёй.

В ГСЧС отметили, что во время миссии украинцы также делились опытом работы в чрезвычайно сложных условиях, который они приобрели во время полномасштабной войны.

Разные языки, но одна профессия и цель: остановить огонь и защитить людей

— подчеркнули в службе.

В ГСЧС также сообщили, что руководство Франции высоко оценило работу украинской команды, а местные жители выражали спасателям благодарность за помощь.

Украина отправила во Францию 70 пожарных и технику для борьбы с лесными пожарами31.07.26, 09:53 • 4355 просмотров

Степан Гафтко

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