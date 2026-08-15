Украинские спасатели вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами
Киев • УНН
70 спасателей ГСЧС и 15 единиц техники вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами. Это была первая миссия Украины в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Спасатели ГСЧС Украины вернулись в Украину после почти двухнедельной миссии во Франции, где помогали местным службам сдерживать масштабные лесные пожары. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
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В состав украинского сводного подразделения вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники. Это была первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству — члену ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
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Украинские специалисты совершили десятки выездов, обследовали сотни гектаров территории и вместе с французскими, словацкими и другими международными коллегами боролись с очагами возгорания. С помощью БПЛА спасатели обнаруживали новые возгорания и контролировали участки, где огонь продолжал тлеть под землёй.
В ГСЧС отметили, что во время миссии украинцы также делились опытом работы в чрезвычайно сложных условиях, который они приобрели во время полномасштабной войны.
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В ГСЧС также сообщили, что руководство Франции высоко оценило работу украинской команды, а местные жители выражали спасателям благодарность за помощь.
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