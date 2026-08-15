Українські рятувальники повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали боротися з лісовими пожежами
Київ • УНН
70 рятувальників ДСНС та 15 одиниць техніки повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали боротися з лісовими пожежами. Це була перша місія України в межах Механізму цивільного захисту ЄС.
Рятувальники ДСНС України повернулися до України після майже двотижневої місії у Франції, де допомагали місцевим службам стримувати масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
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До складу українського зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі – члену ЄС у межах Механізму цивільного захисту ЄС.
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Українські фахівці здійснили десятки виїздів, обстежили сотні гектарів території та разом із французькими, словацькими й іншими міжнародними колегами боролися з осередками займання. За допомогою БпЛА рятувальники виявляли нові загоряння та контролювали ділянки, де вогонь продовжував тліти під землею.
У ДСНС зазначили, що під час місії українці також ділилися досвідом роботи в надзвичайно складних умовах, який вони здобули під час повномасштабної війни.
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У ДСНС також повідомили, що роботу української команди високо оцінило керівництво Франції, а місцеві жителі висловлювали рятувальникам подяку за допомогу.
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