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Українські рятувальники повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали боротися з лісовими пожежами

Київ • УНН

 • 234 перегляди

70 рятувальників ДСНС та 15 одиниць техніки повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали боротися з лісовими пожежами. Це була перша місія України в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Українські рятувальники повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали боротися з лісовими пожежами

Рятувальники ДСНС України повернулися до України після майже двотижневої місії у Франції, де допомагали місцевим службам стримувати масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

До складу українського зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі – члену ЄС у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації лісової пожежі у Франції05.08.26, 20:25 • 6448 переглядiв

Українські фахівці здійснили десятки виїздів, обстежили сотні гектарів території та разом із французькими, словацькими й іншими міжнародними колегами боролися з осередками займання. За допомогою БпЛА рятувальники виявляли нові загоряння та контролювали ділянки, де вогонь продовжував тліти під землею.

У ДСНС зазначили, що під час місії українці також ділилися досвідом роботи в надзвичайно складних умовах, який вони здобули під час повномасштабної війни.

Різні мови, але одна професія і мета: зупинити вогонь та захистити людей

– наголосили у службі.

У ДСНС також повідомили, що роботу української команди високо оцінило керівництво Франції, а місцеві жителі висловлювали рятувальникам подяку за допомогу.

Україна відправила до Франції 70 вогнеборців і техніку для боротьби з лісовими пожежами31.07.26, 09:53 • 4355 переглядiв

Степан Гафтко

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