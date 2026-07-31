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Украина отправила во Францию 70 пожарных и технику для борьбы с лесными пожарами

Киев • УНН

 • 4488 просмотра

По поручению президента Зеленского во Францию направлено 70 спасателей и 15 спецавтомобилей. Украина также готова предоставить авиацию ГСЧС в случае дополнительной необходимости.

Украина отправила во Францию 70 пожарных и технику для борьбы с лесными пожарами

Украинские спасатели с техникой отправились во Францию для борьбы с лесными пожарами, сообщил в пятницу министр внутренних дел Иван Выговский в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС во Французскую Республику направлен сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей

- сообщил Выговский.

Министр накануне провел онлайн-разговор с министром внутренних дел Французской Республики Лораном Нуньесом. Обсудили детали работы украинской команды спасателей во Франции.

"Также в случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС", - отметил глава МВД.

"Спасатели ГСЧС имеют уникальный опыт работы в сверхсложных условиях. Ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности. Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в самые тяжелые времена", - подчеркнул Выгивский.

При этом он отметил высокую оценку главой МВД Франции работы подразделений системы МВД Украины и готовность усилить сотрудничество между нашими министерствами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предложил Франции помощь в тушении пожаров.

Во Франции фиксируют уничтожение почти 42 000 гектаров лесными пожарами на фоне того, как пожарные продолжают бороться с крупным лесным пожаром на юго-западе страны, недалеко от Бордо.

Франция и Испания борются с лесными пожарами на фоне очередной волны жары29.07.26, 13:41 • 3710 просмотров

Юлия Шрамко

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Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина