Украина отправила во Францию 70 пожарных и технику для борьбы с лесными пожарами
Киев • УНН
По поручению президента Зеленского во Францию направлено 70 спасателей и 15 спецавтомобилей. Украина также готова предоставить авиацию ГСЧС в случае дополнительной необходимости.
Украинские спасатели с техникой отправились во Францию для борьбы с лесными пожарами, сообщил в пятницу министр внутренних дел Иван Выговский в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС во Французскую Республику направлен сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей
Министр накануне провел онлайн-разговор с министром внутренних дел Французской Республики Лораном Нуньесом. Обсудили детали работы украинской команды спасателей во Франции.
"Также в случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС", - отметил глава МВД.
"Спасатели ГСЧС имеют уникальный опыт работы в сверхсложных условиях. Ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности. Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в самые тяжелые времена", - подчеркнул Выгивский.
При этом он отметил высокую оценку главой МВД Франции работы подразделений системы МВД Украины и готовность усилить сотрудничество между нашими министерствами.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предложил Франции помощь в тушении пожаров.
Во Франции фиксируют уничтожение почти 42 000 гектаров лесными пожарами на фоне того, как пожарные продолжают бороться с крупным лесным пожаром на юго-западе страны, недалеко от Бордо.
Франция и Испания борются с лесными пожарами на фоне очередной волны жары29.07.26, 13:41 • 3710 просмотров