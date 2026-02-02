$42.810.04
Украинские предпринимательницы могут получить 200 000 грн: стартует премия "Создано женщинами"

Киев • УНН

 • 116 просмотра

2 февраля стартует прием заявок на 8-ю премию "Создано Женщинами", которая поддерживает женское предпринимательство в условиях войны. Победительницы получат гранты до 200 000 грн и консультационную поддержку.

Украинские предпринимательницы могут получить 200 000 грн: стартует премия "Создано женщинами"

2 февраля стартует прием заявок на 8-ю Премию "Создано Женщинами" – социальную инициативу Франко-украинской торгово-промышленной палаты, которая с 2019 года открывает для участниц новые возможности развития бизнеса. Конкурс призван поддержать предпринимательниц, работающих в условиях войны и нестабильности, одновременно преодолевая устоявшиеся стереотипы о женском бизнесе и усиливая его роль в экономике страны. Для участниц это также возможность заявить о своем бизнесе в медиа, стать частью французского бизнес-сообщества и открыть новые партнерства и точки роста.

Поддержка там, где она нужна больше всего

За последние годы женское предпринимательство в Украине показывает поразительную динамику – только в 2025 году женщины зарегистрировали более 153 000 новых ФЛП, что составляет 61% от всех новообразованных физических лиц-предпринимателей в Украине. За этими цифрами – реальные вызовы: сложность привлечения инвестиций, ограниченный доступ к кредитованию, необходимость вести бизнес в условиях ежедневных тревог и энергетической нестабильности.

Что получают участницы

Победительницы Премии получают гранты от 100 000 до 200 000 грн на развитие бизнеса, консультационную поддержку и членство во Франко-украинской торгово-промышленной палате, что открывает доступ к международному бизнес-сообществу и новым партнерствам. Финалистки проходят тренинг по питчингу, а все участницы – вебинар по построению личного бренда.

Помимо основных номинаций, предусмотрены дополнительные награды от компаний-партнеров Премии. Ее могут получить проекты, наиболее соответствующие ценностям и философии этих компаний и отличающиеся силой идеи и весомым социальным вкладом.

Премия – это прежде всего о сотрудничестве, а не конкуренции. Жюри здесь не определяет, кто "лучше" или "хуже", а помогает увидеть сильные стороны бизнеса и обозначить направления для дальнейшего развития. В то же время, участницы – это не соперницы, а коллеги и потенциальные партнерши для будущих коллабораций. И даже само участие, а не только победа, имеет вес: это признание, новые контакты и дополнительные возможности для роста бизнеса

– отмечает Мод Жозеф, директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты и организатор Премии «Создано Женщинами».

За время существования Премии ее участницами стали более 1,5 тысячи предпринимательниц, а общая сумма грантов превысила 1,9 миллиона гривен. Среди победительниц прошлых лет – Recast Plastic, производящая мебель для укрытий из переработанного пластика; "БРАММЕР" – производство тактических тележек для быстрой эвакуации раненых; NESEMOS Veteran Auto Hub – автосервис, который бесплатно ремонтирует эвакуационный транспорт и обучает ветеранов новой профессии; ООО "Фамберри" – современные агротехнологии и инновации переработки органического кизила и многие другие.

За каждой поданной заявкой – не просто бизнес, а история несокрушимости. В условиях войны и постоянной неопределенности украинские женщины не только поддерживают собственное дело, но и развивают его, создают рабочие места и заботятся о семьях, внося весомый вклад в устойчивость страны. Многие женщины сегодня берут на себя ответственность за семейные бизнесы, масштабируя их и находя новые пути роста. Кроме того, многие участницы интегрируют в проекты глубокий социальный смысл, работая ради будущего, в котором хочется жить

– подчеркивает Мод Жозеф.

Как принять участие

Для участия необходимо до 22 марта 2026 года заполнить заявку на сайте www.womanccifu.com и предоставить пакет документов: презентацию кандидата и ее проекта на английском языке, видеопрезентацию компании и проекта на английском или с английскими субтитрами и официальный регистрационный документ компании.

Лилия Подоляк

