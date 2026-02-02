Українські підприємиці можуть отримати 200 000 грн: стартує премія "Створено жінками"

$42.810.04
51.020.22
ukru
08:37 • 5018 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 36917 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 54243 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 36658 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 42795 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 30953 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 49505 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63579 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39982 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 37006 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
1м/с
68%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 14303 перегляди
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 10270 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 5452 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 11157 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 6912 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 69017 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 96537 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 72702 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 80346 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 80354 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 23527 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 34286 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 36555 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 39138 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 41425 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Шахед-136

Українські підприємиці можуть отримати 200 000 грн: стартує премія "Створено жінками"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

2 лютого стартує прийом заявок на 8-му премію "Створено Жінками", що підтримує жіноче підприємництво в умовах війни. Переможниці отримають гранти до 200 000 грн та консультаційну підтримку.

Українські підприємиці можуть отримати 200 000 грн: стартує премія "Створено жінками"

2 лютого стартує прийом заявок на 8-му Премію "Створено Жінками" – соціальну ініціативу Франко-української торгово-промислової палати, що з 2019 року відкриває для учасниць нові можливості розвитку бізнесу. Конкурс покликаний підтримати підприємиць, які працюють в умовах війни й нестабільності, водночас долаючи усталені стереотипи про жіночий бізнес та посилюючи його роль в економіці країни. Для учасниць це також можливість заявити про свій бізнес у медіа, стати частиною французької бізнес-спільноти та відкрити нові партнерства і точки зростання.

Підтримка там, де вона потрібна найбільше

За останні роки жіноче підприємництво в Україні показує разючу динаміку – лише у 2025 році жінки зареєстрували понад 153 000 нових ФОПів, що становить 61% від усіх новоутворених фізичних осіб-підприємців в Україні. За цими цифрами – реальні виклики: складність залучення інвестицій, обмежений доступ до кредитування, необхідність вести бізнес в умовах щоденних тривог та енергетичної нестабільності.

Що отримують учасниці

Переможниці Премії отримують гранти від 100 000 до 200 000 грн на розвиток бізнесу, консультаційну підтримку та членство у Франко-українській торгово-промисловій палаті, що відкриває доступ до міжнародної бізнес спільноти та нових партнерств. Фіналістки проходять тренінг із пітчингу, а всі учасниці – вебінар з побудови особистого бренду.

Окрім основних номінацій, передбачені додаткові відзнаки від компаній-партнерів Премії. Її можуть отримати проєкти, що найбільше відповідають цінностям і філософії цих компаній та вирізняються силою ідеї й вагомим соціальним внеском.

Премія – це передусім про співпрацю, а не конкуренцію. Журі тут не визначає, хто "кращий" чи "гірший", а допомагає побачити сильні сторони бізнесу й окреслити напрями для подальшого розвитку. Водночас, учасниці – це не суперниці, а колеги та потенційні партнерки для майбутніх колаборацій. І навіть сама участь, а не лише перемога, має вагу: це визнання, нові контакти та додаткові можливості для зростання бізнесу

– зазначає Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати та організаторка Премії «Створено Жінками».

За час існування Премії її учасницями стали понад 1,5 тисячі підприємиць, а загальна сума грантів перевищила 1,9 мільйона гривень. Серед переможниць минулих років – Recast Plastic, що виробляє меблі для укриттів із переробленого пластику; "БРАММЕР" – виробництво тактичних візків для швидкої евакуації поранених; NESEMOS Veteran Auto Hub – автосервіс, який безоплатно ремонтує евакуаційний транспорт і навчає ветеранів новій професії; ТОВ "Фамберрі" – сучасні агротехнології та інновації переробки органічного кизилу та багато інших.

За кожною поданою заявкою – не просто бізнес, а історія незламності. В умовах війни та постійної невизначеності українські жінки не лише підтримують власну справу, а й розвивають її, створюють робочі місця та піклуються про родини, роблячи вагомий внесок у стійкість країни. Багато жінок сьогодні бере на себе відповідальність за сімейні бізнеси, масштабуючи їх і знаходячи нові шляхи зростання. Крім того, чимало учасниць інтегрують у проєкти глибокий соціальний сенс, працюючи заради майбутнього, у якому хочеться жити

– наголошує Мод Жозеф.

Як взяти участь

Для участі необхідно до 22 березня 2026 року заповнити заявку на сайті www.womanccifu.com та надати пакет документів: презентацію кандидатки та її проєкту англійською мовою, відеопрезентацію компанії та проєкту англійською або з англійськими субтитрами та офіційний реєстраційний документ компанії.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Бренд
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Україна