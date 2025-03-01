Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров
Киев • УНН
София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Венгрии. Украинская пара набрала 164.06 балла, уступив лишь грузинскому дуэту.
Украинские фигуристы завоевали серебро на юниорском чемпионате мира. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Украинская спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский стала вице-чемпионами юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который состоялся в Дебрецене (Венгрия).
В соревновании среди спортивных пар наши фигуристы показали результат 164.06 балла, уступив лишь представителям Грузии - Анастасии Метелкиной и Луке Берулави (191.01). Бронзовые награды достались канадскому дуэту Мартины Ариано-Кент и Шарли Лалиберте-Лорана (155.02).
Еще один украинский дуэт - Ирина Пидгайна и Артем Коваль - остановился в шаге от пьедестала в спортивных танцах на льду, заняв четвертую строчку.
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