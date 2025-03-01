Українські фігуристи здобули срібло на світовій першості серед юніорів
Київ • УНН
Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.
Українські фігуристи вибороли срібло на юніорському чемпіонаті світу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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Українська спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський стала віцечемпіонами юніорського чемпіонату світу з фігурного катання, що відбувся в Дебрецені (Угорщина).
У змаганні серед спортивних пар наші фігуристи показали результат 164.06 бала, поступившись лише представникам Грузії – Анастасії Метьолкіній та Луці Берулаві (191.01). Бронзові нагороди дісталися канадському дуету Мартіни Аріано-Кент і Шарлі Лаліберте-Лорана (155.02).
Ще один український дует – Ірина Підгайна та Артем Коваль – зупинився за крок від п’єдесталу у спортивних танцях на льоду, посівши четверту сходинку.
Українські фігуристи здобули три медалі на міжнародному турнірі у Болгарії10.11.24, 11:39 • 23032 перегляди