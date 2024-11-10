Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире в Болгарии
Киев • УНН
На международных соревнованиях в Софии украинцы получили две серебряные медали в юниорских категориях и бронзу во взрослых танцах на льду. В целом спортсмены набрали от 135 до 185 баллов в различных дисциплинах.
Сообщается о серебряной медали в категории мужское одиночное катание, а также «серебро» в соревнованиях юниоров и бронзовую медаль в спортивных танцах на льду во взрослой категории.
Передает УНН с ссылкой на пресс-службу Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире Denkova-Staviski Cup в столице Болгарии Софии.
Кто именно и в каких категориях получил медали на ежегодных международных соревнования по фигурному катанию, сообщает профильное министерство:
- «Серебро": Егор Курцев (мужское одиночное катание, юниоры, 185.47 балла в итоге).
- «Серебро": Татьяна Белодонова и Иван Качур (юниоры, спортивные танцы на льду, 135.24 балла в итоге).
- «Бронза": Зои Ларсон и Андрей Капран (взрослые, спортивные танцы на льду, 171.92 балла в итоге).
Напомним,
Украинская спортсменка установила рекордное время на престижном Ironman во Флориде.
Украинские фигуристы одержали победу в международном турнире Budapest Trophy13 октября 2024, 12:31 • 18218 просмотров