Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире в Болгарии

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 106448 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 132634 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 145697 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 149289 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 187952 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 125671 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 125417 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121265 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 170897 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132161 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно

россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно

00:57 • 39294 просмотра
На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

На оккупированной Луганщине вступление студентов в кремлевское "движение первых" станет обязательным - ЦНС

02:01 • 46100 просмотра
Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии посетила королевское событие

Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии посетила королевское событие

02:45 • 27350 просмотра
Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке

Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке

03:59 • 30587 просмотра
Войска рф нанесли 452 удара по Запорожской области: ранена женщина

Войска рф нанесли 452 удара по Запорожской области: ранена женщина

05:26 • 19986 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 187952 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 146567 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 170897 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 173177 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 169172 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 86534 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 81655 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 106290 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 106481 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 113739 просмотра
Актуальное
Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире в Болгарии

Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире в Болгарии

Киев  •  УНН

09:39 • 4837 просмотра

Read in English

На международных соревнованиях в Софии украинцы получили две серебряные медали в юниорских категориях и бронзу во взрослых танцах на льду. В целом спортсмены набрали от 135 до 185 баллов в различных дисциплинах.

Сообщается о серебряной медали в категории мужское одиночное катание, а также «серебро» в соревнованиях юниоров и бронзовую медаль в спортивных танцах на льду во взрослой категории.

Передает УНН с ссылкой на пресс-службу Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинские фигуристы завоевали три медали на международном турнире Denkova-Staviski Cup в столице Болгарии Софии.

Кто именно и в каких категориях получил медали на ежегодных международных соревнования по фигурному катанию, сообщает профильное министерство:

  • «Серебро": Егор Курцев (мужское одиночное катание, юниоры, 185.47 балла в итоге).
  • «Серебро": Татьяна Белодонова и Иван Качур (юниоры, спортивные танцы на льду, 135.24 балла в итоге).
  • «Бронза": Зои Ларсон и Андрей Капран (взрослые, спортивные танцы на льду, 171.92 балла в итоге).

Напомним,

Украинская спортсменка установила рекордное время на престижном Ironman во Флориде.

Украинские фигуристы одержали победу в международном турнире Budapest Trophy13 октября 2024, 12:31 • 18218 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
bolgariyaБолгария
ukrainaУкраина