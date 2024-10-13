Украинские фигуристы одержали победу в международном турнире Budapest Trophy

Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль одержали победу в международном турнире Budapest Trophy, который проходит в Венгрии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль - победители международного турнира Budapest Trophy, который проходит в столице Венгрии. В соревнованиях танцевальных дуэтов среди юниоров ученики Галины Чуриловой лидировали после ритмического танца (66,61 балла) и были лучшими в произвольном (98.98 балла). В итоге Ирина и Артем набрали победные 165.59 балла - сообщили в министерстве.

Также в министерстве напомнили, что воспитанники одесской СДЮСШОР «Льдинка» в этом сезоне стали вторыми на этапе юниорской серии Гран-при Турции и победили в словенской Любляне. Украинцы вошли в «шестерку» лучших танцевальных дуэтов и примут участие в финале ЮГП, который состоится 5-8 декабря в Гренобле (Франция).

Напомним,

Украинские фигуристы завоевали серебро на этапе Гран-при среди юниоров в Польше.