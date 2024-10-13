Українські фігуристи здобули перемогу у міжнародного турніру Budapest Trophy
Київ • УНН
Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули золото у змаганнях танцювальних дуетів серед юніорів на Budapest Trophy. Українська пара набрала 165.59 бала і забезпечила собі участь у фіналі юніорської серії Гран-прі.
Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули перемогу у міжнародного турніру Budapest Trophy, що проходить в Угорщині. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Деталі
Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль - переможці міжнародного турніру Budapest Trophy, що проходить у столиці Угорщини. У змаганнях танцювальних дуетів серед юніорів учні Галини Чурілової лідирували після ритмічного танцю (66,61 бала) і були найкращими у довільному (98.98 бала). У підсумку Ірина та Артем набрали переможні 165.59 бала
Також у міністерстві нагадали, що вихованці одеської СДЮСШОР "Крижинка" у цьому сезоні стали другими на етапі юніорській серії Гран-прі Туреччині та перемогли у словенській Любляні. Українці увійшли до "шістки" найкращих танцювальних дуетів і візьмуть участь у фіналі ЮГП, що відбудеться 5-8 грудня у Греноблі (Франція).
Нагадаємо
Українські фігуристи вибороли срібло на етапі Гран-прі серед юніорів у Польщі.