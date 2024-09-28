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Українські фігуристи здобули "срібло" на юніорському Гран-прі в Польщі

Українські фігуристи здобули "срібло" на юніорському Гран-прі в Польщі

Київ • УНН

 • 18052 перегляди

Софія Голіченко та Артем Даренський посіли друге місце на етапі Гран-прі серед юніорів у Гданську. Українська пара набрала 136.58 бала, поступившись лише китайським фігуристам.

Українські фігуристи вибороли срібло на етапі Гран-прі серед юніорів у Польщі. Про це повідомляють Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали срібними призерами п'ятого етапу серії Гран-прі серед юніорів, який відбувся у польському Гданську.

У парному катанні учні Ігоря Марченка показали високі результати. Після короткої програми вони посіли друге місце, набравши 51.81 бала. У довільній програмі пара посіла п'яте місце з результатом 84.77 бала, але за сумою двох виступів зберегла загальну другу позицію, отримавши 136.58 бала.

Перемогу на турнірі здобула пара з Китаю, які набрали 161.96 бала. Бронзовими призерами стали представники Канади Джулія Кватроккі та Сімон Демаре з результатом 134.88 бала.

"Золото" та "срібло" здобули українські фігуристи на 51-му Відкритому Кубку Volvo у Ризі19.01.24, 22:17 • 32986 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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