Українські фігуристи здобули "срібло" на юніорському Гран-прі в Польщі
Київ • УНН
Софія Голіченко та Артем Даренський посіли друге місце на етапі Гран-прі серед юніорів у Гданську. Українська пара набрала 136.58 бала, поступившись лише китайським фігуристам.
Українські фігуристи вибороли срібло на етапі Гран-прі серед юніорів у Польщі. Про це повідомляють Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали срібними призерами п'ятого етапу серії Гран-прі серед юніорів, який відбувся у польському Гданську.
У парному катанні учні Ігоря Марченка показали високі результати. Після короткої програми вони посіли друге місце, набравши 51.81 бала. У довільній програмі пара посіла п'яте місце з результатом 84.77 бала, але за сумою двох виступів зберегла загальну другу позицію, отримавши 136.58 бала.
Перемогу на турнірі здобула пара з Китаю, які набрали 161.96 бала. Бронзовими призерами стали представники Канади Джулія Кватроккі та Сімон Демаре з результатом 134.88 бала.
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