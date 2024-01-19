"Золото" та "срібло" здобули українські фігуристи на 51-му Відкритому Кубку Volvo у Ризі
Київ • УНН
Українські фігуристи Кирило Марсак та Кирило Лишенко завоювали золото та бронзу відповідно на 51-му міжнародному турнірі Volvo Open Cup у Ризі. Марсак набрав 186,95 бала, а Лишенко - 183,78 бала.
У Ризі на міжнародному турнірі 51st Volvo Open Cup українські фігуристи здобули дві медалі. "Золото" для України здобув херсонець Кирило Марсак, а "бронзу" – киянин Кирило Лішенко. Про це повідомили на сторінці телеграм Міністерства молоді та спорту України, передає УНН.
Українські фігуристи здобули дві медалі на міжнародному турнірі 51st Volvo Open Cup, що проходить у Ризі У чоловічому одиночному катанні серед юніорів Кирило Марсак піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу. … Вітаємо спортсменів та їх тренерів з успішним виступом на турнірі!
Деталі
Зазначається, що 19-річний спортсмен з Херсону набрав 186.95 балів за сумою двох програм.
А 18-річний киянин показав результат у 183.78.
Компанію українцям на церемонії нагородження склав срібний призер турніру, Ю-Сян Лі з Китайського Тайбею.
У Південній Кореї стартували зимові Юнацькі Олімпійські ігри 202419.01.24, 15:54 • 26418 переглядiв
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Раніше УНН писав про виступ українського фігуриста Івана Шмуратко. Спортсмен виконав номер у довільній програмі чемпіонату Європи-2024 із "плямою крові" на сорочці, що символізує жертв війни. За цей виступ Шмуратко дали 140.70 балів.