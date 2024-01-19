"Золото" и "серебро" завоевали украинские фигуристы на 51-м Открытом Кубке Volvo в Риге

В Риге на международном турнире 51st Volvo Open Cup украинские фигуристы завоевали две медали. "Золото" для Украины получил херсонец Кирилл Марсак, а "бронзу" - киевлянин Кирилл Лишенко. Об этом сообщили на странице телеграмм Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Украинские фигуристы завоевали две медали на международном турнире 51st Volvo Open Cup, который проходит в Риге В мужском одиночном катании среди юниоров Кирилл Марсак поднялся на высшую ступеньку пьедестала. ... Поздравляем спортсменов и их тренеров с успешным выступлением на турнире! - рассказали в спортивном ведомстве.

Детали

Отмечается, что 19-летний спортсмен из Херсона набрал 186.95 баллов по сумме двух программ.

А 18-летний киевлянин показал результат в 183.78.

Компанию украинцам на церемонии награждения составил серебряный призер турнира, Ю-Сян Ли из Китайского Тайбэя.

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Дополнительно

Ранее УНН писал о выступлении украинского фигуриста Ивана Шмуратко. Спортсмен выполнил номер в произвольной программе чемпионата Европы-2024 с "пятном крови" на рубашке, символизирующим жертв войны. За это выступление Шмуратко дали 140.70 баллов.