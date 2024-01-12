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Фігурист Шмуратко виступив з "кривавою плямою" у довільній програмі чемпіонату Європи-2024

Фігурист Шмуратко виступив з "кривавою плямою" у довільній програмі чемпіонату Європи-2024

Київ • УНН

 • 106110 перегляди

Іван Шмуратко катався з "кривавою плямою", що символізує жертви війни на Євро-2024, заробивши 140,70 бала.

Український фігурист Іван Шмуратко виступив із "плямою крові" на сорочці у довільній програмі чемпіонату Європи-2024. Який зміст спортсмен вклав у свою акцію він пояснив кореспонденту Суспільного, передає УНН.

Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю. 

– сказав після виступу український фігурист в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Деталі

Зазначається, що за цей виступ у довільній програмі на Євро-2024 Шмуратко дали 140.70 балів. Це був третій результат з 12 учасників, які вже показали свою довільну програму.

Також спортивний журналіст Суспільного повідомив що у довільній програмі було продовження історії, що він розповів свої виступом у попердній короткій програмі. Тоді Шмуратко показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

Зазначається, що у короткій програму він показав 19-й результат. Це був його перший виступ на чемпіонаті Європи за два роки.

Довідково

Іван Шмуратко – 22-річний український фігурист, який представляє Київ та спеціалізується на одиночному катанні.

Учасник і фіналіст Олімпійських ігор-2022 (24-те місце), учасник чемпіонатів світу (найкращий результат – 21-ше місце 2021 року).

На чемпіонаті Європи з фігурного катання Шмуратко виступає втретє у кар'єрі. На Євро-2022 показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12-те місце.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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