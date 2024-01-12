Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024
Киев • УНН
Иван Шмуратко катался с "кровавым пятном", символизирующим жертвы войны на Евро-2024, заработав 140,70 балла.
Украинский фигурист Иван Шмуратко выступил с "пятном крови" на рубашке в произвольной программе чемпионата Европы-2024. Какой смысл спортсмен вложил в свою акцию он объяснил корреспонденту Общественного, передает УНН.
Какой смысл вкладывал? Астрал, между жизнью и смертью. Ни больше, ни меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что вот так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью.
Детали
Отмечается, что за это выступление в произвольной программе на Евро-2024 Шмуратко дали 140.70 баллов. Это был третий результат из 12 участников, которые уже показали свою произвольную программу.
Также спортивный журналист Общественного сообщил, что в произвольной программе было продолжение истории, что он рассказал свои выступлением в предыдущей короткой программе. Тогда Шмуратко показал историю ребенка, которого убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше.
Отмечается, что в короткой программе он показал 19-й результат. Это было его первое выступление на чемпионате Европы за два года.
Справочно
Иван Шмуратко - 22-летний украинский фигурист, который представляет Киев и специализируется на одиночном катании.
Участник и финалист Олимпийских игр-2022 (24-е место), участник чемпионатов мира (лучший результат - 21-е место 2021 года).
На чемпионате Европы по фигурному катанию Шмуратко выступает третий раз в карьере. На Евро-2022 показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании - 12-е место.
Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024
Иван Шмуратко катался с "кровавым пятном", символизирующим жертвы войны на Евро-2024, заработав 140,70 балла.
Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей
Финский депутат Европарламента Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за беспокойства относительно демократических ценностей.
Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны
Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.
В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек
В россии самолет Як-42 с 58 людьми съехал со взлетно-посадочной полосы. Все были эвакуированы невредимыми. Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Архангельска.
Дания выделит Украине 21 миллион долларов на восстановление Николаева
Дания предоставляет Украине более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева, сосредотачиваясь на разминировании и инфраструктуре.
В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ
По меньшей мере 180 украинцев содержатся по политическим мотивам в крымских центрах заключения, подвергаясь пыткам и не получая должного внимания со стороны международного сообщества.
Зеленский провел встречу с Прицкер: обсудили шаги к обеспечению украинской устойчивости
Зеленский обсудил экономическую устойчивость Украины с представителем США Прицкер, надеясь на поддержку Конгресса.
На Харьковщине разоблачили очередную поклонницу "русского освобождения"
Женщину в Верхней Писаревке Харьковской области уличили в коллаборационизме и содействии российской оккупации, против нее выдвинули обвинения по украинскому законодательству.
В Харькове произошел пожар в детской областной больнице: спасены три женщины и ребенок
Пожар в Харьковской детской больнице: эвакуированы 52 человека, пожарные спасли 3 женщин и ребенка.
Правительство профинансирует новый индустриальный парк на Закарпатье стоимостью 5 миллиардов гривен
Правительство Украины инвестирует более 5 миллиардов гривен в создание индустриального парка на Закарпатье, который, как ожидается, создаст 2 000 рабочих мест.