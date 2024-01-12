Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024

Украинский фигурист Иван Шмуратко выступил с "пятном крови" на рубашке в произвольной программе чемпионата Европы-2024. Какой смысл спортсмен вложил в свою акцию он объяснил корреспонденту Общественного, передает УНН.

Какой смысл вкладывал? Астрал, между жизнью и смертью. Ни больше, ни меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что вот так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью. - сказал после выступления украинский фигурист в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Детали

Отмечается, что за это выступление в произвольной программе на Евро-2024 Шмуратко дали 140.70 баллов. Это был третий результат из 12 участников, которые уже показали свою произвольную программу.

Также спортивный журналист Общественного сообщил, что в произвольной программе было продолжение истории, что он рассказал свои выступлением в предыдущей короткой программе. Тогда Шмуратко показал историю ребенка, которого убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше.

Отмечается, что в короткой программе он показал 19-й результат. Это было его первое выступление на чемпионате Европы за два года.

Справочно

Иван Шмуратко - 22-летний украинский фигурист, который представляет Киев и специализируется на одиночном катании.

Участник и финалист Олимпийских игр-2022 (24-е место), участник чемпионатов мира (лучший результат - 21-е место 2021 года).

На чемпионате Европы по фигурному катанию Шмуратко выступает третий раз в карьере. На Евро-2022 показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании - 12-е место.