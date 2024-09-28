Украинские фигуристы получили «серебро» на юниорском Гран-при в Польше

Украинские фигуристы завоевали серебро на этапе Гран-при среди юниоров в Польше. Об этом сообщают Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский стали серебряными призерами пятого этапа серии Гран-при среди юниоров, который состоялся в польском Гданьске.

В парном катании ученики Игоря Марченко показали высокие результаты. После короткой программы они заняли второе место, набрав 51.81 балла. В произвольной программе пара заняла пятое место с результатом 84.77 балла, но по сумме двух выступлений сохранила общую вторую позицию, получив 136.58 балла.

Победу на турнире одержала пара из Китая, которые набрали 161.96 балла. Бронзовыми призерами стали представители Канады Джулия Кватрокки и Симон Демаре с результатом 134.88 балла.

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