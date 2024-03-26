Украинская ПВО уничтожила все 12 вражеских БпЛА

Все 12 атакующих БпЛА "Shahed" были сбиты мобильными огневыми группами ВСУ. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Ночью 26 марта 2024 года вражеские силы с мыса Чауда (Крым) и курской области (рф) атаковали Украину с помощью 12-ти ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Shahed" и 2 зенитных управляемых ракет С-300 в направлении Донецкой области.

Однако, мобильные огневые группы Сил обороны Украины ответили на нападение. Вследствие эффективных мер по обороне были сбиты все 12 БпЛА "Shahed".

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