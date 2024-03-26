Иранские беспилотники направляются на Харьков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  107272 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  111119 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  162659 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  156315 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153719 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215313 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180986 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176876 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172887 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140478 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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20 марта 2024, 10:44  •  392757 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  483736 просмотра

Иранские беспилотники направляются на Харьков

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что группа иранских беспилотников Shahed направляется в Харьков.

Война •   •  6911 просмотра
Иранские беспилотники направляются на Харьков

Украина и Швеция углубляют сотрудничество в атомной отрасли для энергетической безопасности Европы

Украина и Швеция договорились углубить сотрудничество в ядерной отрасли для укрепления энергетической безопасности в Европе, включая разработку ядерного топлива западного производства для замены российских поставок и использование опыта Украины в поддержании стабильной работы атомной энергетики в военное время.

Экономика •   •  8628 просмотра
Украина и Швеция углубляют сотрудничество в атомной отрасли для энергетической безопасности Европы

Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

Президент Владимир Зеленский во время Рамадана принял участие в ифтаре с украинской мусульманской общиной, военнослужащими-мусульманами и дипломатами, выразив благодарность за поддержку и пожелав справедливого мира для Украины и всех народов, ценящих жизнь, а также поблагодарив тех, кто работает над ликвидацией последствий российских ударов.

Война •   •  9466 просмотра
Зеленский посетил ифтар с украинской мусульманской общиной, почтил воинов и пожелал мира

Президент поблагодарил всех кто, помогал с ликвидацией последствий сегодняшних российских атак по Киеву, Одессе и Николаеву

Президент Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к ликвидации последствий российских ударов по Киеву, Одессе и Николаеву, и призвал людей поддерживать пострадавших, даже если они не просят о помощи.

Война •   •  9699 просмотра
Президент поблагодарил всех кто, помогал с ликвидацией последствий сегодняшних российских атак по Киеву, Одессе и Николаеву

Зеленский обсудил угрозы с руководителями разведки и согласовал новые задачи СБУ на эту неделю

Президент Зеленский обсудил с руководителями спецслужб существующие угрозы, проанализировал работу СБУ за прошедшую неделю и утвердил задачи на текущую неделю.

Война •   •  10201 просмотра
Зеленский обсудил угрозы с руководителями разведки и согласовал новые задачи СБУ на эту неделю

Сумская МВА назвала ТОП-3 фейковых "зашкваров" на прошлой неделе

Сумская городская военная администрация назвала тройку самых популярных манипуляций с фейковыми новостями о Сумщине на прошлой неделе: якобы наступательные планы России, информационный флешмоб "Кричи о Сумщине" и слухи о сокращении поставок топлива для волонтеров.

Общество •   •  12076 просмотра
Сумская МВА назвала ТОП-3 фейковых "зашкваров" на прошлой неделе

Малыш о Киве, Татарском и других: преступники отдают кармические долги перед украинским народом

Председатель СБУ Василий Малюк не подтверждает официально, что СБУ стоит за ликвидацией нескольких военных преступников, таких как Илья Кива или Владлен Татарский. Однако его комментарии свидетельствуют о том, что Служба безопасности имеет информацию о них.

Война •   •  11909 просмотра
Малыш о Киве, Татарском и других: преступники отдают кармические долги перед украинским народом

Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба борется не с духовенством в целом, а лишь с теми, кто работает против Украины, прикрываясь рясами.

Война •   •  12985 просмотра
Малыш об отдельных священниках УПЦ МП: "из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?"

В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Из-за российских обстрелов электросети в Хмельницкой области работают в аварийном режиме, что приводит к плановым веерным отключениям электроэнергии с почасовыми отключениями утром и вечером для предотвращения перегрузки сети.

Война •   •  12682 просмотра
В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины

Восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской области, которая получила значительные повреждения в результате вражеских обстрелов, займет несколько недель, а то и месяцев, по словам председателя облгосадминистрации.

Общество •   •  16791 просмотра
Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины