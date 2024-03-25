Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины

Восстановление энергетической инфраструктуры Харьковщины - задача не нескольких недель, и даже месяцев. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов по итогам совещания области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в совещании приняли участие руководители энергогенерирующих предприятий, представители силового блока и власти Харькова. Говорили о состоянии энергетической инфраструктуры после вражеских атак, и стратегию ее восстановления.

Ситуация сложная. Враг нанес значительные разрушения, и процесс восстановления может занять достаточно длительное время. Лично осмотрел поврежденные объекты критической инфраструктуры. - заметил Синегубов.

Он также заявил, что специалисты на поврежденных энергетических объектах 24/7. Для решения проблем привлекают также специалистов из других областей.

Ликвидация последствий продолжается без остановок.

Продолжаем усиленную работу, чтобы жители Харьковщины снова были со светом. - добавил Синегубов.

Напомним,

В Минэнерго назвали ситуацию в Харькове самой сложной из всех регионов. Отмечается, что из-за значительных повреждений пока невозможно одновременно запитать всех абонентов. Чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электроэнергии, введены почасовые ограничения для 200 тысяч абонентов.

Из-за российских обстрелов в Харьковской области задействовали аварийные графики отключений света.л