ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
54%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 1744 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 8228 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 21972 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 25399 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 43587 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка
The New York Times

Украинская молодежь массово переходит на родной язык в быту и на работе - исследование

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Около 73% молодых украинцев общаются на украинском, тогда как русский выбирают лишь 7%. Большинство опрошенных поддерживает запрет контента страны-агрессора.

Украинская молодежь массово переходит на родной язык в быту и на работе - исследование

Украинский язык все активнее используется молодежью в общении – это происходит как в повседневной жизни, так и на работе, а также в кругу друзей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг" по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины при технической и организационной поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и Правительства Дании.

Детали

Согласно результатам опроса, 73% украинской молодежи пользуются украинским языком, 7% – русским языком. В публичном пространстве (на работе, в школе, учреждениях высшего образования и т.д.) преимущественное общение на украинском языке более распространено во всех регионах по сравнению с частной средой, кроме Запада.

При этом 40% опрошенных в Украине полностью поддерживают идею полного запрета в Украине российского культурного продукта, еще 18% скорее поддерживают это. 21% совсем не поддерживают, а 18% скорее не поддерживают соответствующие меры.

В то же время поддержка полного запрета российского культурного контента в Украине (музыки, кино, литературы, блогов и телевидения) уменьшилась.

Напомним

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 24% украинской молодежи в возрасте 14–25 лет готовы рассматривать возможность службы в Силах обороны Украины, в частности в ВСУ. При этом более 70% опрошенных респондентов такой возможности не рассматривают, еще 5% не определились.

Евгений Устименко

ОбществоКультура
российская пропаганда
Тренд
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Фильм
Блогеры
Вооруженные силы Украины
Дания
Украина