Украинская молодежь массово переходит на родной язык в быту и на работе - исследование

Украинский язык все активнее используется молодежью в общении – это происходит как в повседневной жизни, так и на работе, а также в кругу друзей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг" по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины при технической и организационной поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и Правительства Дании.

Согласно результатам опроса, 73% украинской молодежи пользуются украинским языком, 7% – русским языком. В публичном пространстве (на работе, в школе, учреждениях высшего образования и т.д.) преимущественное общение на украинском языке более распространено во всех регионах по сравнению с частной средой, кроме Запада.

При этом 40% опрошенных в Украине полностью поддерживают идею полного запрета в Украине российского культурного продукта, еще 18% скорее поддерживают это. 21% совсем не поддерживают, а 18% скорее не поддерживают соответствующие меры.

В то же время поддержка полного запрета российского культурного контента в Украине (музыки, кино, литературы, блогов и телевидения) уменьшилась.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 24% украинской молодежи в возрасте 14–25 лет готовы рассматривать возможность службы в Силах обороны Украины, в частности в ВСУ. При этом более 70% опрошенных респондентов такой возможности не рассматривают, еще 5% не определились.