Українська молодь масово переходить на рідну мову в побуті та на роботі - дослідження

Українська мова дедалі активніше використовується молоддю в спілкуванні - це відбувається як у повсякденному житті, так і на роботі, а також у колі друзів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Данії.

Згідно з результатами опитування, 73% української молоді користуються українською мовою, 7% – російською мовою. У публічному просторі (на роботі, у школі, закладах вищої освіти тощо) переважне спілкування українською мовою є більш поширеним в усіх регіонах порівняно з приватним середовищем, окрім Заходу.

При цьому 40% опитаних в Україні цілком підтримують ідею повної заборони в Україні російського культурного продукту, ще 18% радше підтримують це. 21% зовсім не підтримують, а 18% радше не підтримують відповідні заходи.

Водночас підтримка повної заборони російського культурного контенту в Україні (музики, кіно, літератури, блогів і телебачення) зменшилася.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 24% української молоді віком 14–25 років готові розглядати можливість служби у Силах оборони України, зокрема в ЗСУ. При цьому понад 70% опитаних респондентів такої можливості не розглядають, ще 5% не визначились.