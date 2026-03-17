$44.080.0650.580.09
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
54%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 1796 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 8328 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 22049 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 25445 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 43600 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Дипломатка
The New York Times

Українська молодь масово переходить на рідну мову в побуті та на роботі - дослідження

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Близько 73% молодих українців спілкуються солов'їною, тоді як російську обирають лише 7%. Більшість опитаних підтримує заборону контенту країни-агресора.

Українська молодь масово переходить на рідну мову в побуті та на роботі - дослідження

Українська мова дедалі активніше використовується молоддю в спілкуванні - це відбувається як у повсякденному житті, так і на роботі, а також у колі друзів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Данії.

Деталі

Згідно з результатами опитування, 73% української молоді користуються українською мовою, 7% – російською мовою. У публічному просторі (на роботі, у школі, закладах вищої освіти тощо) переважне спілкування українською мовою є більш поширеним в усіх регіонах порівняно з приватним середовищем, окрім Заходу.

При цьому 40% опитаних в Україні цілком підтримують ідею повної заборони в Україні російського культурного продукту, ще 18% радше підтримують це. 21% зовсім не підтримують, а 18% радше не підтримують відповідні заходи.

Водночас підтримка повної заборони російського культурного контенту в Україні (музики, кіно, літератури, блогів і телебачення) зменшилася.

Нагадаємо

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 24% української молоді віком 14–25 років готові розглядати можливість служби у Силах оборони України, зокрема в ЗСУ. При цьому понад 70% опитаних респондентів такої можливості не розглядають, ще 5% не визначились.

Євген Устименко

СуспільствоКультура
російська пропаганда
Тренд
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Фільм
Блогери
Збройні сили України
Данія
Україна