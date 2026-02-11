Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержан

Посольство Украины в Германии сообщило о гибели гражданки Украины в Берлине, подозревается убийство. По данным Bild, украинку нашли мертвой на скамейке в парке в столице Германии, полиция арестовала подозреваемого, также украинца, что подтвердили в посольстве, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, женщина была убита в понедельник вечером. Как подтвердил представитель Bild, полицию уведомили в 3:30 утра об обнаружении мертвой женщины "в общественном месте". Спасатели нашли 40-летнюю женщину на скамейке в парке на детской площадке на Альтенхоферштрассе в районе Лихтенберг в Берлине. "Как и все место происшествия, она была вся в крови", пишет издание.

Правоохранители заметили подозрительного мужчину, 46-ти лет, вблизи места преступления. Его задержали, пишет издание.

Детская площадка была тщательно оцеплена для расследования 1-го отдела убийств управления уголовной полиции Берлина (LKA). На скамейке они нашли рюкзак и шарф. Термокружка и электронная сигарета лежали на снегу. Криминалисты находились на месте до позднего утра, собирая доказательства, а также запуская дрон для аэрофотосъемки, пишет издание.

"Согласно информации, полученной Bild, и жертва, и предполагаемый преступник являются гражданами Украины. Убийца, очевидно, не была случайной жертвой. Считается, что преступник и жертва знали друг друга. Точный характер их отношений до сих пор расследуется", - говорится в публикации.

В совместном пресс-релизе относительно обстоятельств смерти прокуратура и полиция заявили лишь, что женщина умерла от "полученных ею травм верхней части тела".

Берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля 2026 года в Берлине. Расследуется вероятность убийства. Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины. Дело находится на контроле посольства - сообщили в посольстве Украины в Берлине.

