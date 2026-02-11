Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержан

$43.030.02
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 24109 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 26597 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 25211 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 27590 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 22994 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 18766 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21792 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 27266 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17286 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны ИранаPhoto10 февраля, 22:26 • 7264 просмотра
Европарламент разблокировал тарифное соглашение с США после завершения спора по Гренландии10 февраля, 22:50 • 7120 просмотра
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 7426 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 11977 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 10092 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 28225 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 34901 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 31306 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 46685 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 54266 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 24504 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 26285 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 25692 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 51245 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 52906 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержан

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

Посольство Украины в Германии подтвердило гибель украинки в Берлине, подозревается убийство. Полиция арестовала 46-летнего мужчину, также гражданина Украины, вблизи места преступления.

Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержан

Посольство Украины в Германии сообщило о гибели гражданки Украины в Берлине, подозревается убийство. По данным Bild, украинку нашли мертвой на скамейке в парке в столице Германии, полиция арестовала подозреваемого, также украинца, что подтвердили в посольстве, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, женщина была убита в понедельник вечером. Как подтвердил представитель Bild, полицию уведомили в 3:30 утра об обнаружении мертвой женщины "в общественном месте". Спасатели нашли 40-летнюю женщину на скамейке в парке на детской площадке на Альтенхоферштрассе в районе Лихтенберг в Берлине. "Как и все место происшествия, она была вся в крови", пишет издание.

Правоохранители заметили подозрительного мужчину, 46-ти лет, вблизи места преступления. Его задержали, пишет издание.

Детская площадка была тщательно оцеплена для расследования 1-го отдела убийств управления уголовной полиции Берлина (LKA). На скамейке они нашли рюкзак и шарф. Термокружка и электронная сигарета лежали на снегу. Криминалисты находились на месте до позднего утра, собирая доказательства, а также запуская дрон для аэрофотосъемки, пишет издание.

"Согласно информации, полученной Bild, и жертва, и предполагаемый преступник являются гражданами Украины. Убийца, очевидно, не была случайной жертвой. Считается, что преступник и жертва знали друг друга. Точный характер их отношений до сих пор расследуется", - говорится в публикации.

В совместном пресс-релизе относительно обстоятельств смерти прокуратура и полиция заявили лишь, что женщина умерла от "полученных ею травм верхней части тела".

Берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля 2026 года в Берлине. Расследуется вероятность убийства. Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины. Дело находится на контроле посольства

- сообщили в посольстве Украины в Берлине.

Украинцев избили в Варшаве: польские правоохранители подозревают 3-х мужчин, которые уже арестованы05.09.25, 15:03 • 5141 просмотр

Юлия Шрамко

