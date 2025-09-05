Украинцев избили в Варшаве: польские правоохранители подозревают 3-х мужчин, которые уже арестованы
Киев • УНН
В Польше трое мужчин напали на украинцев, оскорбив их из-за национальности, и впоследствии жестоко избив. Полиция задержала злоумышленников благодаря видеозаписи инцидента.
В районе Бялоленка столицы Польши произошло нападение на группу граждан Украины. Нападавшие оскорбляли и избивали украинцев за их национальность. Инцидент был записан на мобильный телефон, что позволило полиции быстро найти преступников.
Передает УНН со ссылкой на Raport Warszawski и TVP3 Warszawa.
Детали
Поздно вечером 4 сентября в Варшаве было совершено дерзкое и жестокое нападение на молодых граждан Украины. Инцидент произошел в районе Бялоленка, возле местного магазина.
По информации правоохранителей столицы Польши, на украинцев возле магазина напала группа мужчин. Нападавшие обзывали украинцев вульгарными словами из-за их национальности, а впоследствии, не остановившись на оскорблениях – трое фигурантов жестоко избили украинских граждан.
В полицию обратилась женщина, которая сопровождала потерпевших, а до этого записала весь инцидент на свой телефон. Таким образом сотрудники следственной группы получили доказательства.
Полицейские собрали описания преступников и, через некоторое время, подозреваемые были арестованы:
- сначала 41-летнего мужчину. Его задержали буквально через несколько часов после нападения;
- на следующий день в квартире в Бялоленке полиция арестовала еще двух мужчин - им 28 и 36 лет.
Что касается пострадавших украинцев:
Одной из жертв нападения понадобилась медицинская помощь.
Сейчас известны следующие действия по поводу нападавших:
- 41-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в участии в нападении;
- 28-летнему мужчине также будет предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, оскорблении по национальности и угрозе свидетелю;
- 36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нападении, оскорблении и хранении наркотиков – отягчающим обстоятельством в его деле является рецидивизм.
