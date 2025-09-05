Украинцев избили в Варшаве: польские правоохранители подозревают 3-х мужчин, которые уже арестованы

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 9410 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 15444 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 14523 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 26337 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 31126 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 47750 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 40068 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40798 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41147 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31210 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
36%
755мм
Популярные новости
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 19849 просмотра
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 6548 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 5036 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 16101 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 16737 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 16274 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 26294 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 24975 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 56837 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 40472 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Польша
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 22120 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 56837 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 22554 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 27805 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 29537 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
ЧатГПТ
Шахед-136
Ракетная система С-300

Украинцев избили в Варшаве: польские правоохранители подозревают 3-х мужчин, которые уже арестованы

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В Польше трое мужчин напали на украинцев, оскорбив их из-за национальности, и впоследствии жестоко избив. Полиция задержала злоумышленников благодаря видеозаписи инцидента.

Украинцев избили в Варшаве: польские правоохранители подозревают 3-х мужчин, которые уже арестованы

В районе Бялоленка столицы Польши произошло нападение на группу граждан Украины. Нападавшие оскорбляли и избивали украинцев за их национальность. Инцидент был записан на мобильный телефон, что позволило полиции быстро найти преступников.

Передает УНН со ссылкой на Raport Warszawski и TVP3 Warszawa.

Детали

Поздно вечером 4 сентября в Варшаве было совершено дерзкое и жестокое нападение на молодых граждан Украины. Инцидент произошел в районе Бялоленка, возле местного магазина.

По информации правоохранителей столицы Польши, на украинцев возле магазина напала группа мужчин. Нападавшие обзывали украинцев вульгарными словами из-за их национальности, а впоследствии, не остановившись на оскорблениях – трое фигурантов жестоко избили украинских граждан.

В полицию обратилась женщина, которая сопровождала потерпевших, а до этого записала весь инцидент на свой телефон. Таким образом сотрудники следственной группы получили доказательства.

Полицейские собрали описания преступников и, через некоторое время, подозреваемые были арестованы:

  • сначала 41-летнего мужчину. Его задержали буквально через несколько часов после нападения;
    • на следующий день в квартире в Бялоленке полиция арестовала еще двух мужчин - им 28 и 36 лет.

      Что касается пострадавших украинцев:

      Одной из жертв нападения понадобилась медицинская помощь.

      Сейчас известны следующие действия по поводу нападавших:

      • 41-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в участии в нападении;
        • 28-летнему мужчине также будет предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, оскорблении по национальности и угрозе свидетелю;
          • 36-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нападении, оскорблении и хранении наркотиков – отягчающим обстоятельством в его деле является рецидивизм.

            Напомним

            В Германии 16-летняя Лиана Кассай погибла под колесами поезда после того, как 31-летний мужчина толкнул ее на рельсы. Злоумышленник, которому диагностировали шизофрению, находится в психиатрической больнице.

            Игорь Тележников

            Криминал и ЧПНаши за границей
            Варшава
            Германия
            Польша