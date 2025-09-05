Українців побили у Варшаві: польські правоохоронці підозрюють 3-х чоловіків, яких вже заарештовано

У районі Білоленка столиці Польщі стався напад на групу громадян України. Нападники ображали і били українців за їхню національність. Інцидент було записано на мобільний телефон, - це дозволило поліції швидко знайти злодіїв.

Передає УНН із посиланням на Raport Warszawski та TVP3 Warszawa.

Деталі

Пізно ввечері, 4-го вересня, у Варшаві було скоєно зухвалий і жорстокий напад на молодих громадян України. Інцидент стався у районі Білоленка, біля місцевого магазину.

За інформацією правоохоронців столиці Польщі, на українців біля магазину напала група чоловіків. Нападники обзивали українців вульгарними словами через їхню національність, а згодом, не зупинившись на образах – троє фігурантів жорстоко побили українських громадян.

До поліції звернулась жінка, яка супроводжувала потерпілих, а до цього записала весь інцидент на свій телефон. Таким чином працівники слідчої групи отримали докази.

Поліцейські зібрали описи злочинців і, через деякий час, підозрюваних було заарештовано:

спочатку 41-річного чоловіка. Його затримало буквально за кілька годин після нападу;

наступного дня у квартирі в Білоленці, поліція заарештувала ще двох чоловіків - їм 28 та 36 років.

Щодо потерпілих українців:

Одній з жертв нападу знадобилася медична допомога.

Наразі відомо наступні дії з приводу нападників:

41-річному чоловікові буде пред'явлено звинувачення в участі в нападі;

28-річному чоловікові також буде пред'явлено звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, образі за національністю та погрозі свідку;

36-річному чоловікові було пред'явлено звинувачення у нападі, образі та зберіганні наркотиків – обтяжуючою обставиною у його справі є рецидивізм.

Нагадаємо

