Українців побили у Варшаві: польські правоохоронці підозрюють 3-х чоловіків, яких вже заарештовано

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 9202 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 15186 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 14306 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 25976 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 30963 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 47691 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40018 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40772 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41130 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31200 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
36%
755мм
Популярнi новини
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 19703 перегляди
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 6378 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 4868 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 15905 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 16648 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 16027 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 25986 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 24833 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 56624 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 40327 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Польща
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 22043 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 56624 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 22481 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 27733 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 29471 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT
Шахед-136
С-300

Українців побили у Варшаві: польські правоохоронці підозрюють 3-х чоловіків, яких вже заарештовано

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Польщі троє чоловіків напали на українців, образивши їх через національність, та згодом жорстко побивши. Поліція затримала зловмисників завдяки відеозапису інциденту.

Українців побили у Варшаві: польські правоохоронці підозрюють 3-х чоловіків, яких вже заарештовано

У районі Білоленка столиці Польщі стався напад на групу громадян України. Нападники ображали і били українців за їхню національність. Інцидент було записано на мобільний телефон, - це дозволило поліції швидко знайти злодіїв.

Передає УНН із посиланням на Raport Warszawski та TVP3 Warszawa.

Деталі

Пізно ввечері, 4-го вересня, у Варшаві було скоєно зухвалий і жорстокий напад на молодих громадян України. Інцидент стався у районі Білоленка, біля місцевого магазину. 

За інформацією правоохоронців столиці Польщі, на українців біля магазину напала група чоловіків. Нападники обзивали українців вульгарними словами через їхню національність, а згодом, не зупинившись на образах – троє фігурантів  жорстоко побили українських громадян.

До поліції звернулась жінка, яка супроводжувала потерпілих, а до цього записала весь інцидент на свій телефон. Таким чином працівники слідчої групи отримали докази.

Поліцейські зібрали описи злочинців і, через деякий час, підозрюваних було заарештовано:

  • спочатку 41-річного чоловіка. Його затримало буквально за кілька годин після нападу;
    • наступного дня у квартирі в Білоленці, поліція заарештувала ще двох чоловіків - їм 28 та 36 років.

      Щодо потерпілих українців:

      Одній з жертв нападу знадобилася медична допомога. 

      Наразі відомо наступні дії з приводу нападників:

      • 41-річному чоловікові буде пред'явлено звинувачення в участі в нападі;
        • 28-річному чоловікові також буде пред'явлено звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, образі за національністю та погрозі свідку;
          • 36-річному чоловікові було пред'явлено звинувачення у нападі, образі та зберіганні наркотиків – обтяжуючою обставиною у його справі є рецидивізм.

            Нагадаємо

            У Німеччині 16-річна Ліана Кассай загинула під колесами потяга після того, як 31-річний чоловік штовхнув її на колії. Зловмисник, якому діагностували шизофренію, перебуває в психіатричній лікарні..

            Ігор Тележніков

            Кримінал та НПНаші за кордоном
            Варшава
            Німеччина
            Польща