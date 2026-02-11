Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затримано

Посольство України у Німеччині повідомило про загибель громадянки України у Берліні, підозрюється вбивство. За даними Bild, українку знайшли мертвою на лавці в парку у столиці Німеччини, поліція заарештувала підозрюваного, також українця, що підтвердили у посольстві, пише УНН.

Деталі

За даними видання, жінку було вбито у понеділок увечері. Як підтвердив речник Bild, поліцію повідомили о 3:30 ранку про виявлення мертвої жінки "у громадському місці". Рятувальники знайшли 40-річну жінку на лавці в парку на дитячому майданчику на Альтенгоферштрассе в районі Ліхтенберг у Берліні. "Як і все місце події, вона була вся в крові", пише видання.

Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, 46-ти років, поблизу місця злочину. Його затримали, пише видання.

Дитячий майданчик був ретельно оточений для розслідування 1-го відділу вбивств управління кримінальної поліції Берліна (LKA) . На лавці вони знайшли рюкзак і шарф. Термокружка та електронна сигарета лежали на снігу. Криміналісти перебували на місці до пізнього ранку, збираючи докази, а також запускаючи дрон для аерофотозйомки, пише видання.

"Згідно з інформацією, отриманою Bild, і жертва, і ймовірний злочинець є громадянами України. Вбивця, очевидно, не була випадковою жертвою. Вважається, що злочинець і жертва знали одне одного. Точний характер їхніх стосунків досі розслідується", - ідеться у публікації.

У спільному пресрелізі щодо обставин смерті прокуратура та поліція заявили лише, що жінка померла від "отриманих нею травм верхньої частини тіла".

Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року у Берліні. Розслідується ймовірність убивства. Затриманий підозрюваний також є громадянином України. Справа перебуває на контролі посольства - повідомили у посольстві України у Берліні.

Українців побили у Варшаві: польські правоохоронці підозрюють 3-х чоловіків, яких вже заарештовано