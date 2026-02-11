$43.030.02
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 22833 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 25608 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38 • 24278 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 26828 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 22656 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 18509 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 21670 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 27098 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 17199 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затримано

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Посольство України в Німеччині підтвердило загибель українки в Берліні, підозрюється вбивство. Поліція заарештувала 46-річного чоловіка, також громадянина України, поблизу місця злочину.

Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затримано

Посольство України у Німеччині повідомило про загибель громадянки України у Берліні, підозрюється вбивство. За даними Bild, українку знайшли мертвою на лавці в парку у столиці Німеччини, поліція заарештувала підозрюваного, також українця, що підтвердили у посольстві, пише УНН.

Деталі

За даними видання, жінку було вбито у понеділок увечері. Як підтвердив речник Bild, поліцію повідомили о 3:30 ранку про виявлення мертвої жінки "у громадському місці". Рятувальники знайшли 40-річну жінку на лавці в парку на дитячому майданчику на Альтенгоферштрассе в районі Ліхтенберг у Берліні. "Як і все місце події, вона була вся в крові", пише видання.

Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, 46-ти років, поблизу місця злочину. Його затримали, пише видання.

Дитячий майданчик був ретельно оточений для розслідування 1-го відділу вбивств управління кримінальної поліції Берліна (LKA) . На лавці вони знайшли рюкзак і шарф. Термокружка та електронна сигарета лежали на снігу. Криміналісти перебували на місці до пізнього ранку, збираючи докази, а також запускаючи дрон для аерофотозйомки, пише видання.

"Згідно з інформацією, отриманою Bild, і жертва, і ймовірний злочинець є громадянами України. Вбивця, очевидно, не була випадковою жертвою. Вважається, що злочинець і жертва знали одне одного. Точний характер їхніх стосунків досі розслідується", - ідеться у публікації.

У спільному пресрелізі щодо обставин смерті прокуратура та поліція заявили лише, що жінка померла від "отриманих нею травм верхньої частини тіла".

Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року у Берліні. Розслідується ймовірність убивства. Затриманий підозрюваний також є громадянином України. Справа перебуває на контролі посольства

- повідомили у посольстві України у Берліні.

Українців побили у Варшаві: польські правоохоронці підозрюють 3-х чоловіків, яких вже заарештовано 05.09.25, 15:03 • 5119 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Сутички
Bild
Німеччина
Україна
Берлін