Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  136237 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123201 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135582 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160986 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139594 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134281 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117710 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль

Правительство работает по трем направлениям для решения энергетических проблем: быстрый ремонт и восстановление объектов, децентрализация энергетической системы за счет малых когенерационных установок и сотрудничества с партнерами, а также усиление противовоздушной обороны критически важной инфраструктуры.

Экономика •   •  5659 просмотра
Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль

Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками

Группа Нафтогаз готова купить весь объем газа, который украинские частные производители предложат рынку в 2024 году, чтобы поддержать общеукраинскую добычу в условиях войны.

Война •   •  5997 просмотра
Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками

Предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты некоторых налогов: что известно

Кабинет министров Украины решил снизить налоги для предприятий, работающих в Харьковской области, чтобы поддержать экономический потенциал и создание рабочих мест во время войны с россией.

Экономика •   •  6274 просмотра
Предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты некоторых налогов: что известно

Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН

Согласно мониторингу МОН, самый высокий уровень трудоустройства в области права и публичного управления, а самый низкий - в сферах инженерии программного обеспечения и морского транспорта.

Общество •   •  6763 просмотра
Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН

Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону

Президент Зеленский призвал все уровни власти в Украине уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, отметив необходимость скоординированного ответа на российские атаки на энергетическую систему и важность развития децентрализованной генерации.

Война •   •  8119 просмотра
Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону

Американские благотворители передали технику общине Аскания-Нова для восстановления после деоккупации

Американские благотворители передали общине Аскании-Новой экскаватор-погрузчик для восстановления после деоккупации.

Общество •   •  7469 просмотра
Американские благотворители передали технику общине Аскания-Нова для восстановления после деоккупации

Из-за сокращения запасов оружия в Украине растет беспокойство в США - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается из-за задержек с финансированием помощи Украине, пишет Bloomberg.

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Из-за сокращения запасов оружия в Украине растет беспокойство в США - Bloomberg

Армия рф ударила по вокзалу в Сумах: повреждены окна, но пути - целы

Вражеский обстрел повредил окна на железнодорожном вокзале в Сумах, но обошлось без жертв, поезда курсируют по расписанию.

Война •   •  8046 просмотра
Армия рф ударила по вокзалу в Сумах: повреждены окна, но пути - целы

Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский

Президент Зеленский выразил обеспокоенность замедлением поддержки со стороны партнеров и призвал усилить собственную обороноспособность Украины, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед ней.

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Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожьем: из-за падения обломков пострадала женщина

28-летняя женщина была травмирована обломками после того, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над Кривым Рогом.

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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожьем: из-за падения обломков пострадала женщина