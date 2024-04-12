Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль

Приоритетное направление работы правительства и главный вызов - это энергетика. Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что работа идет в трех направлениях.

"Первое - это быстрые ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения. Ремонты идут 24/7. Благодарны нашим энергетикам. Постоянно координируем потребности. Два дня назад говорили с послами G7. Имеем поддержку Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в частности для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами", - сказал Шмыгаль и добавил, что отдельно государство работает над вопросом увеличения возможностей импорта электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт.

Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону

По его словам, второе направление - это децентрализация энергосистемы.

Премьер-министра заявил, что уже есть более 120 малых когенерационных установок.

"Конечно, что этого недостаточно. Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами в этом направлении", - подчеркнул Шмыгаль.

Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский

Шмыгаль сообщил, что третье направление - это усиление ПВО. В частности, Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры.

Еще один глобальный вызов для государства сейчас - это строительство оборонительных рубежей. Как сообщил Премьер-министр, по поручению Президента правительство приняло решение о выделении еще 3,88 млрд грн на фортификации. Всего с начала года выделено уже почти 30 млрд.

"Также сегодня приняли решение, которое позволит "Укрзализныце" в приоритетном порядке перевозить бетонные составляющие для строительства фортификационных сооружений. Это даст возможность значительно ускорить обустройство наших оборонительных рубежей", - отметил Шмыгаль.