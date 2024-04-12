Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из вызовов на сегодня для Украины является ситуация с помощью партнеров. Часть поддержки тормозится и нужно делать все, чтобы увеличивать собственные возможности в Украине. Об этом заявил Зеленский во время участия в заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

Каждый из вас видит, какие сегодня у нас есть вызовы, и каждый из вас видит, какие у нас есть угрозы. Первое - это ситуация с помощью наших партнеров. К сожалению часть поддержки мы знаем тормозится и нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь. Увеличивать наши возможности в Украине, - сказал Зеленский.

Он отметил, что нельзя терять время, нужно укреплять Украину, при этом максимально коммуницировать всем на всех уровнях с украинскими партнерами.

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"В том числе и между общинами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось. Сегодня другой вызов - сохранялось", - призвал Зеленский.

Также он призвал местные и региональные власти способствовать развитию всех оборонных производств.

Каждая эффективная разработка, все украинское оружие имеют значение. Я благодарю каждую общину, каждую область, которые уже это делают. Мы уже доказали в Украине, что можем производить действительно сильные дроны, средства РЭБ, производим артиллерию, технику. Всего, что нужно обороне, должно быть максимум. Максимум должно быть и обычной экономической активности, которая дает людям работу и обеспечивает налогами и сборами бюджеты, - рассказал Зеленский.

Кроме того, он призвал в каждой общине проявлять максимальное внимание к украинским воинам, которые проходят лечение после ранений и реабилитацию.

Поддерживайте семьи наших воинов, которые сейчас на фронте, и всех, кто действительно помогает обороне, - добавил Зеленский.

Дополнение

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Конгресс США внести на рассмотрение законопроект о предоставлении помощи Украине.