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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский

Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 15:06  •  982 просмотра

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Президент Зеленский выразил обеспокоенность замедлением поддержки со стороны партнеров и призвал усилить собственную обороноспособность Украины, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед ней.

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из вызовов на сегодня для Украины является ситуация с помощью партнеров. Часть поддержки тормозится и нужно делать все, чтобы увеличивать собственные возможности в Украине. Об этом заявил Зеленский во время участия в заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

Каждый из вас видит, какие сегодня у нас есть вызовы, и каждый из вас видит, какие у нас есть угрозы. Первое - это ситуация с помощью наших партнеров. К сожалению часть поддержки мы знаем тормозится и нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь. Увеличивать наши возможности в Украине,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что нельзя терять время, нужно укреплять Украину, при этом максимально коммуницировать всем на всех уровнях с украинскими партнерами.

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"В том числе и между общинами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось. Сегодня другой вызов - сохранялось", - призвал Зеленский.

Также он призвал местные и региональные власти способствовать развитию всех оборонных производств.

Каждая эффективная разработка, все украинское оружие имеют значение. Я благодарю каждую общину, каждую область, которые уже это делают. Мы уже доказали в Украине, что можем производить действительно сильные дроны, средства РЭБ, производим артиллерию, технику. Всего, что нужно обороне, должно быть максимум. Максимум должно быть и обычной экономической активности, которая дает людям работу и обеспечивает налогами и сборами бюджеты,

- рассказал Зеленский.

Кроме того, он призвал в каждой общине проявлять максимальное внимание к украинским воинам, которые проходят лечение после ранений и реабилитацию.

Поддерживайте семьи наших воинов, которые сейчас на фронте, и всех, кто действительно помогает обороне,

- добавил Зеленский.

Дополнение

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Анна Мурашко

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