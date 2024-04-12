Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону

Уже сейчас на всех уровнях в Украине должны начинать готовиться к следующему отопительному сезону. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

"Каждый из вас видит, что российские террористы ежедневно пытаются нас выбить из жизни, выбить нашу энергетическую систему. Это такой очень серьезный вызов на который мы все вместе должны давать ответ. Мощный ответ. Конечно первый приоритет - это системы ПВО, поставки всего необходимого энергетического оборудования. Этим мы занимаемся ежедневно, все ветви власти...", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже сейчас нужно начинать готовиться к следующему отопительному сезону.

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"Сейчас в каждой громаде должно быть очень четкое понимание того, что нужно для поддержки. Уже сейчас на всех уровнях мы должны с вами начинать готовиться к следующему отопительному сезону. Готовить все громады, и чиновники, и соответствующие наши энергетические компании. Взаимодействие должно быть максимальным, я прошу чиновников обращать все необходимое внимание к потребностям общин. А громады должны быть очень активными. Такая стадия войны. Мы должны быть очень активной командой", - отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что нужно правильное развитие децентрализованной генерации.

"И мы об этом не только говорим. Воплощать в жизнь нужно очень быстро и на локальном уровне, и на уровне общегосударственном", - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что в Украине знают, где находятся системы "Patriot" и работаем на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны.