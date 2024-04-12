Цель рф достичь тотального блэкаута в Украине - Галущенко

На сегодня цель российских оккупантов достичь тотального блэкаута в Украине, однако они этого не достигли. Энергетическая система работает стабильно. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему. 22 марта была на самом деле самая большая атака за весь период большой агрессии и влияние очень существенное. Каждый день и каждую ночь они атакуют и влияние тех атак соответственно увеличивается в негативном смысле этого слова. Но ключевым является то, что система работает стабильно. То есть на сегодня цель, которая очевидно есть перед врагом - это достичь тотального блэкаута в стране, они ее не достигли - сказал Галущенко.

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Кроме того, он отметил, что в Харькове самая сложная ситуация.

Там применяются графики по ограничению поставок. Нужно понимать, что к сожалению террористы имеют возможность в связи с близостью к границе применять различные виды оружия в большом количестве и соответственно это имеет влияние на энергосистему города и области - рассказал Галущенко.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что во время массированной атаки 11 апреля на критическую инфраструктуру армия рф целилась по энергетическим объектам, в частности теплоэлектростанциям.