Из-за российского обстрела 22 марта ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии - гендиректор Yasno

Российская атака на энергосистему Украины в пятницу, 22 марта, стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения. Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, пишет УНН.

Детали

Та же группа ДТЭК потеряла 50% генерационных мощностей (...) Сколько нужно времени и денег на восстановление - будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц - заявил Коваленко.

Ночью и утром 22 марта россияне обстреливали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах одновременно.

"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

Враг бил сразу по двум частям системы - генерирующей и распределительной. Если начать с первой, то было поражено несколько типов генерации - около 20 подстанций и ДнепроГЭС. Много ударов пришлось на трансформаторы и сетевые узлы, распределяющие энергию. Поэтому эту атаку можно считать комплексной, поскольку она снижает способность нашей системы генерировать и передавать - пояснил генеральный директор YASNO.

Напомним

Утром 24 марта российская атака повредила наземную инфраструктуру украинских подземных хранилищ газа, но не повлияла на поставки газа потребителям благодаря наличию достаточных резервных мощностей.