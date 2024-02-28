Украине труднее добиваться успехов на поле боя из-за бездействия Конгресса - Миллер
Киев • УНН
Бездействие Конгресса по утверждению дополнительной помощи усложнит успех украинских войск в борьбе с российскими войсками, заявил представитель Государственного департамента США.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут достигать успехов в борьбе против российских войск, но им будет гораздо труднее это делать из-за бездействия Конгресса США, который медлит с одобрением помощи. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о положении на фронте, он отметил, что "ситуация сейчас чрезвычайно серьезная".
Мы видели на передовой украинские войска, которые не имеют боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они храбро воюют. Они воюют мужественно. У них все еще есть бронетехника, оружие и боеприпасы, но сейчас они вынуждены их нормировать, потому что Конгресс Соединенных Штатов - бездействует
По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне ожидают, что "до конца года украинские войска будут продолжать храбро бороться и достигать успехов, как они это делали в последнее время в Черном море".
Но им будет гораздо труднее, если они не будут иметь доступа к боеприпасам
В Белом доме считают, что если бы Палата представителей "просто провела голосование по помощи Украине, то оно бы прошло".
Поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг и провести это голосование и оказать помощь украинской армии, которая в ней отчаянно нуждается
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Украине труднее добиваться успехов на поле боя из-за бездействия Конгресса - Миллер
Бездействие Конгресса по утверждению дополнительной помощи усложнит успех украинских войск в борьбе с российскими войсками, заявил представитель Государственного департамента США.
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